Новинка характеризуется более тонким техпроцессом.

В то время как рядовые пользователи ожидают скорого выхода десктопных процессоров Intel Core 14-го поколения, разного рода энтузиасты уже вовсю рассказывают о спецификациях моделей, которые придут им на смену: так, буквально вчера стало известно о ряде характеристик CPU Arrow Lake-S и Arrow Lake-S Refresh, а сегодня инсайдер Darkmont опубликовал таблицу, проливающую свет на уровень энергопотребления будущих новинок, о чём сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, флагманский представитель семейства Arrow Lake-S, наделённый 8 производительными и 16 эффективными ядрами, на базовой частоте сможет потреблять до 125 Вт, что соответствует PL1, имея возможность повышать свои запросы до 177 Вт (PL2) в течение 56 секунд (Tau), а ограничивающим фактором при пиковых всплесках станет предел PL4, составляющий 333 Вт.

Источник изображения: Wccftech, X (Twitter), Darkmont

Если данные окажутся верны и для окончательных продуктов, а не только для инженерных образцов, топовые представители Arrow Lake-S будут более энергоэффективны на фоне моделей предшествующих поколений, что немудрено, учитывая переход на техпроцесс Intel 20A для вычислительной плитки: так, при идентичных значениях PL1 и Tau параметры PL2 и PL4 для Core i9-13900K выше спецификаций будущей новинки на 43 и 26 % соответственно.

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Согласно ряду «утечек», настольные процессоры Intel Arrow Lake-S получат до 24 ядер/32 потоков, увеличенный объём кэш-памяти, обновлённую графику на базе Alchemist, поддержку модулей оперативной памяти DDR5 (но не DDR4) с эффективной частотой до 6400 МГц «из коробки», а также больше линий PCIe 5.0 по сравнению с предшественниками. Кроме того, новинки будут совместимы с материнскими платами LGA 1851 и должны дебютировать во второй половине 2024 года.