Впрочем, в текущем году ряд представителей Meteor Lake всё же будет представлен.

Похоже, дебют мобильных процессоров Intel семейства Meteor Lake в текущем году обойдётся без флагманских моделей, о чём свидетельствуют откровения инсайдера Golden Pig Upgrade, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из опубликованного сообщения, появление представителей Meteor Lake семейства Core Ultra 9 пред взором компьютерного сообщества состоится лишь в следующем году — судя по всему, это произойдёт на международной выставке CES, которая, как известно, славится своими анонсами.

Впрочем, в текущем году Intel тоже будет что показать: как отмечает инсайдер, «синяя команда» явит как минимум модели Core Ultra 7 155H и Core Ultra 5 125H, возможности которых она сравнит с Ryzen 7 7840HS и Core i9-13900H — согласно имеющимся данным, сие событие должно произойти 14 декабря.

Стоит напомнить, что процессоры Intel Meteor Lake имеют дезагрегированную структуру, что подразумевает наличие нескольких плиток с использованием разных техпроцессов. Не менее интересен тот факт, что E-ядра получила не только вычислительная плитка, но и SoC, что имеет свои преимущества — об одном из них «синяя команда» рассказала несколько дней назад.

Источник изображения: VideoCardz

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Благодаря ряду «утечек», в настоящий момент известно о четырёх представителях семейства Meteor Lake — Core Ultra 9 185H, Core Ultra 7 165H и Core Ultra 7 155H, имеющих конфигурацию ядер «6+8+2» (P+E+SoC), а также Core Ultra 5 125H с формулой ядер «4+8+2».