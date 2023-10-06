Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
id_1
Intel показала возможности Meteor Lake при воспроизведении видео с использованием iGPU и ядер SoC
Компания продолжает будоражить умы потенциальных покупателей.

реклама

Intel продолжает раскрывать преимущества дезагрегированной структуры процессоров семейства Meteor Lake: на сей раз компания решила рассказать о том, насколько хорошо предстоящие новинки справляются с воспроизведением видеофайлов, причём не только с задействованием iGPU, но и E-ядер SoC, сообщает ресурс Wccftech.

реклама

Источник изображения: AnandTech

Стоит напомнить, что представители Core Ultra 1-го поколения состоят из нескольких плиток, выполненных с использованием разных техпроцессов, и, что весьма интересно, процессорные ядра имеет не только вычислительная плитка, но и SoC, наделённая парой E-ядер с низким уровнем энергопотребления. Графическая же подсистема моделей Meteor Lake основана на микроархитектуре Xe-LPG и спроектирована  «по лекалам» Alchemist.

По словам Intel, графический процессор модели Core Ultra 1-го поколения позволил наслаждаться видео в разрешении 8K с частотой 60 к/c — для демонстрации использовался ролик с кодеком HEVC и битрейтом в 120 Мбит/c. При этом отмечается, что ещё несколько лет назад для этого понадобилась бы система высокого класса.

Не менее интересным оказался и рассказ про возможности декодирования видео в разрешении 1080p при использовании E-ядер, которыми оснащается SoC: благодаря встроенному медиа-движку, для воспроизведения видео в Full HD задействование вычислительной и графической плиток не требуется, поэтому их и вовсе можно отключить для экономии энергии.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ожидается, что запуск процессоров Intel Meteor Lake состоится уже через несколько месяцев, а именно 14 декабря, поэтому в ближайшем будущем от Intel стоит ждать ещё больше «откровений».

#intel #meteor lake
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новые драйверы Intel повышают производительность видеокарт серии Arc до 119%
Показаны фотографии видеокарты Arc A580: главного конкурента RX 6600 и RTX 3050
Свежий драйвер Intel повысил fps в CoD MW, Resident Evil 4, War Thunder и ряде других игр
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из 4-х переданных Финляндией машин БМР в ВСУ сохранился и "выжил" лишь один Leopard 2R HMBV
1
«Особая бригада» Зеленского получила «новейшие» британские БТР FV432 начала 1970-х годов
2
Рейтинг стран по скорости доступа в интернет
23
Робот Ameca взял интервью у кинорежиссера, который был озадачен первым же вопросом
15
Экипаж ЗРК «Тор-М2» рассказал о борьбе с низколетящими ракетами Storm Shadow
+
Дрон ВС РФ серией бомбовых ударов вывел из строя замаскированный комплекс ВСУ "Стугна-П"
1
Потеря украинцами Купянска приведет к развалу логистики по линии Сватово-Кременная
+
Первое знакомство с интерьером Tesla Cybertruck сопровождалось комментариями на русском языке
+
В Firefox 118 появилась поддержка Encrypted Client Hello
1
Внедрение ИИ принесет мировой экономике 4.1 триллиона долларов через три года – Morgan Stanley
+
МО РФ: с начала года ВКС отследили более 1500 баллистических и космических ракет
+
Особая молекула, нарушающая законы физики, потенциально может вырабатывать безграничную энергию
2
Открыт предзаказ на гриль с искуственным интеллектом за 3500 долларов
2
Чат-бот Bing также попался на уловку с бабушкой и решил задачу с капчей, которая отсеивает ботов
1
Китаю на освоение EUV-литографии потребуется не менее четырёх лет
3
Valve начала разбанивать игроков в Counter-Strike 2, столкнувшихся с блокировками из-за Windows 7
+
Производительность биткоина остается высокой в 2023 году
+
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
23
Поклонники Resident Evil уверены: Capcom уже работает над созданием римейка Resident Evil 5
7
Минобороны КНДР: США грозят применением оружия массового уничтожения
2

Популярные статьи

ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
44
Полет в космос...на батуте (критические комментарии к статье о "настройке" видеокарты GTX 980ti)
6
Россия поможет ВВС Индии модернизировать Су-30МКИ — на реализацию программы выделено $7,5 млрд
4
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
23
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
39
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
20
Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней
12
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
168
Фильм "Синий Жук" - мексиканцы тоже хотят своего "Железного человека"
+
Индия намерена к 2035 году построить 175 боевых кораблей и вытеснить Китай из Индийского океана — АТ
3

Сейчас обсуждают

Ришат Баталов
05:44
Узбекистан кишлак сижу 100 плачу 16 долларов США по курсу пинг норм смотрю ролики 4 ка
Рейтинг стран по скорости доступа в интернет
Eisbrecher
05:04
Не, то, что автор статьи - человек с альтернативной логикой, я и не спорю. Так же как и не понимаю, зачем он пытается из линя сделать винду. Ибо результативность этого будет примерна такая же, как у п...
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
nukemall
04:36
США всегда правили олигархи, точнее группировки олигархов которых нынче две - "республиканцы" и "демократы". Никакого "теневого правительства" и любимого придурками Сороса который по сравнению с возра...
EAF: У Байдена остался последний шанс “перезагрузить” отношения между США и Китаем
Ezdiumno ru
04:34
В добром ... рассудке???
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
Владимир Никифоров
04:26
Человек создаёт для себя палача, Гордясь и любуясь собою. Он создателю голову срубит сплеча, Своею бездушной рукою...
Робот Ameca взял интервью у кинорежиссера, который был озадачен первым же вопросом
nukemall
04:16
Экономика это обмен товарами и услугами, а дохнут паразиты приловчившиеся товары и услуги на халяву получать - США и ЕС. Их долговые расписки используются(пока) третьими странами для расчётов между со...
Стоимость нефти Brent упала ниже 84 долларов за баррель
glavhyilo
04:10
щас просто Путин у власти.Я бы уже давно нажал красную кнопку.Тактику выжженой земли,но европе проверил.
Путин: мы не навязываем себя Европе и не мы захлопываем дверь
REY_B_
03:53
Мировая экономика, точнее торговля с финансами, дохнет, и дохнет надолго. Помню, в 90-е годы в России была тема "послабления преступникам" и "культ вора"... Вот и США чётко входят в такие же 90-е. Раз...
Стоимость нефти Brent упала ниже 84 долларов за баррель
Сергей Миляев
03:25
Все ясно теперь- торговать и воевать с хохлами можно и нужно ! Главное чтобы везде выгода была !
Путин прокомментировал транзит российского газа через Украину: Деньги не пахнут
Сергей Миляев
03:21
Война продолжается - вооружение им дают . Вот это надо точно признать ! А как будет гадать бесполезно - никто ничего не знает !
Путин: Украина продержится неделю в случае прекращения поставок оружия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем