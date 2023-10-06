Компания продолжает будоражить умы потенциальных покупателей.

Intel продолжает раскрывать преимущества дезагрегированной структуры процессоров семейства Meteor Lake: на сей раз компания решила рассказать о том, насколько хорошо предстоящие новинки справляются с воспроизведением видеофайлов, причём не только с задействованием iGPU, но и E-ядер SoC, сообщает ресурс Wccftech.

реклама

Источник изображения: AnandTech

Стоит напомнить, что представители Core Ultra 1-го поколения состоят из нескольких плиток, выполненных с использованием разных техпроцессов, и, что весьма интересно, процессорные ядра имеет не только вычислительная плитка, но и SoC, наделённая парой E-ядер с низким уровнем энергопотребления. Графическая же подсистема моделей Meteor Lake основана на микроархитектуре Xe-LPG и спроектирована «по лекалам» Alchemist.

По словам Intel, графический процессор модели Core Ultra 1-го поколения позволил наслаждаться видео в разрешении 8K с частотой 60 к/c — для демонстрации использовался ролик с кодеком HEVC и битрейтом в 120 Мбит/c. При этом отмечается, что ещё несколько лет назад для этого понадобилась бы система высокого класса.

Не менее интересным оказался и рассказ про возможности декодирования видео в разрешении 1080p при использовании E-ядер, которыми оснащается SoC: благодаря встроенному медиа-движку, для воспроизведения видео в Full HD задействование вычислительной и графической плиток не требуется, поэтому их и вовсе можно отключить для экономии энергии.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ожидается, что запуск процессоров Intel Meteor Lake состоится уже через несколько месяцев, а именно 14 декабря, поэтому в ближайшем будущем от Intel стоит ждать ещё больше «откровений».