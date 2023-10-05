Ассортимент компании пополнится 7 новинками.

Уже через несколько дней Intel явит миру новую линейку настольных процессоров Core, получивших кодовое имя Raptor Lake-S Refresh, поэтому немудрено, что производители материнских плат активно готовятся к сему знаменательному событию: ASUS тоже не осталась в стороне, сделав намёк на скорое появление нескольких новых моделей на основе чипсета Z790, сообщает ресурс VideoCardz.

На опубликованном изображении можно лицезреть как уже знакомые по недавним «утечкам» модели ROG MAXIMUS Z790 FORMULA и ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE, так и «новичков» в лице ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II и ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II.

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Источник изображения: VideoCardz, ASUS

Учитывая, что чуть ранее ASUS анонсировала ещё три обновлённые модели, ассортимент компании пополнится в общей сложности семью новинками, а суммарное количество продуктов на базе набора системной логики Z790 достигнет впечатляющего показателя в 27 моделей, в список которых входят как представительницы доступных серий TUF и Prime, так и премиальные экземпляры ROG MAXIMUS и ROG STRIX, а также платы линейки ProArt, предназначенные для нужд профессионалов.

Источник изображения: VideoCardz

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Дебют новинок от ASUS должен состояться 16 октября — именно в этот день «на сцене» появятся первые представители Intel Core 14-го поколения.