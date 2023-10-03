Новинка получила бело-чёрный дизайн.

На фоне скорого дебюта настольных процессоров Intel Core 14-го поколения производители материнских плат продолжают расширять ассортимент своей продукции: как сообщает ресурс VideoCardz, в сети, благодаря стараниям энтузиаста wxnod, появились первые фотографии предстоящей материнской платы ROG Maximus Z790 Formula от ASUS.

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Исходя из представленных изображений, топовая системная плата ASUS ROG Maximus Z790 Formula в форм-факторе E-ATX получила оригинальный чёрно-белый дизайн, качественную систему охлаждения с особой «фишкой», доставшейся ей «по наследству» от представительницы прошлого поколения, в виде наличия водоблока для отвода тепла от элементов VRM, подключаемого к общему контуру СЖО.

Источник изображений: VideoCardz, X (Twitter), wxnod

Кроме того, новинка имеет в своём распоряжении пару слотов PCIe 5.0 x16, четыре разъёма DIMM для установки модулей оперативной памяти типа DDR5 и обновлённый модуль беспроводной связи Wi-Fi 7.

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Ожидается, что данная модель появится «на сцене» совместно с дебютом настольных процессоров Intel семейства Raptor Lake-S Refresh, который запланирован на 17 октября.