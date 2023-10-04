Вполне возможно, что новинка весьма порадует оверклокеров.

Производители материнских плат продолжают готовиться к скорому дебюту настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, выпуская новые модели или несколько обновляя старые: порадовать новой итерацией своего продукта, похоже, намерена и компания ASUS, о чём свидетельствует появление ещё не представленной официально новинки в ассортименте ряда европейских онлайн-магазинов, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz, Benchlife

Исходя из представленных изображений, материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 APEX ENCORE получит тёмный дизайн и производительную систему охлаждения. Источник отмечает, что модель относится к продуктам, предназначенным для оверклокеров, на что косвенно указывает наличие лишь двух разъёмов DIMM для установки модулей оперативной памяти.

Кроме того, новинка снабжена двумя слотами PCIe 5.0 x16, одним разъёмом PCIe 5.0 и четырьмя PCIe 4.0, предназначенными для NVMe-накопителей в форм-факторе M.2, четырьмя портами SATA III, аудиокодеком Realtek ALC4080, 2.5-гигабитным Ethernet-контроллером Intel I225-V, а также обновлённым модулем беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

К сожалению, о подсистеме питания новой материнской платы пока что ничего не известно, однако, исходя из параметров её предшественницы без приставки «ENCORE», можно ожидать, что новинка получит 24-фазный VRM.

Источник изображения: VideoCardz, Proshop

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Материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 APEX ENCORE уже появилась в прайс-листах нескольких европейских ритейлеров — её предварительная стоимость стартует с отметки в 840 евро. Учитывая, что дебют десктопных процессоров Intel Core 14-го поколения запланирован на 17 октября, официальный запуск новой системной платы от ASUS должен состояться примерно в этот же период.