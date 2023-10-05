Геймерам придётся немного раскошелиться.

Предвосхищая скорый дебют настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, особо рьяные сотрудники магазинов уже принялись вовсю добавлять ещё не вышедшие новинки в прайс-листы: так, первые представители семейства Raptor Lake-S Refresh уже были замечены в ассортименте ряда канадских и европейских ритейлеров, а сегодня, благодаря находке «сетевого детектива» momomo_us, стали известны ценники готовых ПК, снабжённых новыми моделями CPU «синей команды», на американской онлайн-площадке Newegg.

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Источник изображения: Newegg

Хотя новинки уже удалены с сайта, упоминание о них осталось в поисковых системах и на сервисе Internet Archive, благодаря чему имеется возможность ознакомиться с техническими характеристиками игровых систем и их стоимостью.

Согласно имеющейся информации, игровой ПК MSI Aegis RS 14NUF9-626US может похвастаться наличием топового представителя Raptor Lake-S Refresh в лице Core i9-14900KF, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, 32 Гбайт оперативной памяти типа DDR5, твердотельного накопителя объёмом в 2 Тбайт и предустановленной ОС Windows 11 Home, а его ценник составляет $2499.

Модель десктопа MSI Aegis RS 14NUF7-625US получила практически аналогичное оснащение, за исключением всего лишь 16 Гбайт ОЗУ и процессора Core i7-14700KF – геймерский ПК оценили в $2299.

Источник изображения: Internet Archive, Newegg

Необходимо отметить, что цены новинок могут быть предварительными и в обозримом будущем подвергнуться корректировке.

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При этом официальный старт продаж десктопных процессоров Intel Core 14-го поколения с разблокированным множителем состоится лишь через пару недель, а именно 17 октября.