Подобный «трюк» Intel использовала и для Core i9-13900K.

Первые представители семейства Raptor Lake-S Refresh продолжают прибывать к разного рода специалистам и энтузиастам, которые не отказывают себе в удовольствии обнародовать фотографии своих новых приобретений: так, буквально вчера в сети появились изображения упаковки новой модели Core i9, однако разглядеть её содержимое было невозможно, а сегодня, благодаря инсайдеру под ником I_Leak_VN, компьютерное сообщество получило возможность заглянуть внутрь, хотя и «одним глазком».

Как можно заметить, Intel не стала заморачиваться с новой упаковкой для настольных процессоров Core 14-го поколения: исходя из представленного изображения, коробка Core i9-14900K визуально имеет те же размеры, что и упаковка Core i9-13900K, а цветовая гамма лишь немного «потускнела», вобрав в себя более тёмные оттенки синего.

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Источник изображения: X (Twitter), I_Leak_VN

Сбоку, как и прежде, указана принадлежность модели к семейству Core i9 на серебристом фоне, которое, кстати говоря, станет последним в настольном сегменте «синей команды», где ещё используется бренд «i», в то время как следующие поколения обойдутся без хорошо узнаваемой буквы, а внутри коробки можно лицезреть декоративные пластины серебряного цвета — подобное решение применялось и для Core i9-13900K.

Intel Core i9-13900K. Источник изображения: Amazon

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Что касается даты дебюта моделей Intel Core 14-го поколения с разблокированным множителем, то сие событие намечено на 17 октября текущего года, в то время как остальные представители семейства Raptor Lake-S Refresh должны появиться в продаже лишь в начале следующего года.