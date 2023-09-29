Дебют новинок уже не за горами.

Пока рядовые участники компьютерного сообщества лишь ждут своего часа, чтобы заполучить желанный процессор Intel Core 14-го поколения, некоторые специалисты и энтузиасты уже получили новые CPU в своё распоряжение: в сети появились фотографии, на которых красуются упакованные процессоры, сообщает ресурс VideoCardz.

Так, на опубликованном в группе QQ изображении, найденном «сетевым детективом» HXL, за загадочным маскотом Intel можно лицезреть часть упаковки настольного процессора 14-го поколения, принадлежащего к семейству Core i9.

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Источник изображения: Twitter (X), HXL

Полностью разглядеть упаковку новинки даёт возможность фотография, обнародованная Truthdealer: судя по всему, дизайн коробки Core i9-14900K/KF не претерпел особых изменений по сравнению с Core 13-го поколения — всё та же цветовая схема и знакомый бренд «i9» в верхнем правом углу, который, как известно, скоро «канет в лету», уступив место лаконичному Core 9 в будущих поколениях десктопных процессоров Intel.

Источник изображения: Twitter (X), Truthdealer

Стоит напомнить, что первые представители семейства Raptor Lake-S Refresh поступят в продажу 17 октября — в этот же день падёт и запрет на публикацию обзоров, посвящённых новинкам, которые, исходя из опубликованных фотографий уже сейчас всесторонне изучаются специалистами.

Источник изображений: VideoCardz

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При этом осенний дебют процессоров Core 14-го поколения будет ограничен лишь 6 моделями — 24-ядерными/32-поточными Core i9-14900K и Core i9-14900KF, 20-ядерными/28-поточными Core i7-14700K и Core i7-14700KF, а также 14-ядерными/20-поточными Core i5-14600K и Core i5-14600KF. Запуск же остальных процессоров Raptor Lake-S Refresh, исходя из имеющейся информации, состоится лишь спустя несколько месяцев.