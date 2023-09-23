Кроме того, новинки смогут похвастаться ещё целым рядом улучшений.

В то время как почитатели продукции «синей команды» изучают возможности предстоящих новинок в ряде бенчмарков, попутно обсуждая ценники готовящихся моделей Intel, инсайдеры решили побаловать и приверженцев продукции AMD: как информирует общественность ресурс Hardware Times, в своём недавнем видео специалист YouTube-канала RedGamingTech пролил свет на ряд технических характеристик будущих процессоров «красной команды».

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Источник изображения: Twitter (X), VideoCardz

Исходя из данных инсайдера, настольные процессоры AMD серии Ryzen 8000, основанные на микроархитектуре Zen 5 и производящиеся по 4-нм технологическому процессу силами TSMC, смогут похвастаться впечатляющим приростом IPC по сравнению с предшествующим поколением в пределах от 20 до 30 %. Впрочем, частоты при этом несколько снизятся — по сравнению с Zen 4 уменьшение составит 200-300 МГц.

Количество ядер и объём L2-кэша останется без изменений, а чиплет ввода-вывода достанется «по наследству» от Zen 4. Существенных улучшений в разрезе частотных показателей оперативной памяти, по словам энтузиаста, от процессоров Ryzen 8000 ждать также не стоит.

При этом кэш первого уровня, по данным источника, должен несколько увеличиться, а L3-кэш, исходя из предыдущих «утечек», получит новую структуру. Кроме того, инсайдер отмечает, что процессоры на базе Zen 5 получат целый ряд улучшений для логических блоков, более широкий интерфейс и некоторые доработки для наборов инструкций, в том числе AVX-512.

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Что касается даты дебюта первых представителей Zen 5, то сие событие, исходя из данных инсайдера, состоится не ранее второго квартала следующего года, а модели CPU, снабжённые кэш-памятью 3D V-Cache, появятся лишь в конце 2024 или даже в начале 2025 года.