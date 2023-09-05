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Intel Core i9-14900K обогнал Core i9-13900K и AMD Ryzen 9 7950X в однопотоке Geekbench
В многопотоке у новинки не всё так радужно.

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На фоне скорого анонса настольных процессоров Intel Core 14-го поколения предстоящие новинки продолжают появляться в базах данных того или иного бенчмарка: так, благодаря стараниям Twitter-бота BenchLeaks стали известны возможности флагманского представителя Raptor Lake-S Refresh тестовом пакете Geekbench 6.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, настольный процессор Intel Core i9-14900K, имеющий в своём распоряжении 8 производительных/16 эффективных ядер и работающий на максимальной частоте в ~6.0 ГГц, в дуэте с материнской платой Biostar Z790A-SILVER и модулями оперативной памяти DDR5-4800 в однопоточном состязании смог набрать 3140 баллов, обогнав своего предшественника в лице Core i9-13900K в среднем на 6.3 %, а вот многопоточной дисциплине с результатом в 19134 очка оказался позади модели прошлого поколения на 3.9 %.

Источник изображения: Twitter (X), BenchLeaks

Если сравнить достижения Core i9-14900K со средними показателями его соперника из стана AMD, а именно Ryzen 9 7950X, то в однопотоке/многопотоке модель «синей команды» обгоняет своего оппонента на 8.1/0.2 %.

Источник изображения: Geekbench

Стоит учесть, что представитель Raptor Lake-S Refresh работал в паре с модулями оперативной памяти DDR5-4800, что, судя по всему, негативным образом повлияло на результаты новинки.

Ожидается, что анонс настольных процессоров Intel Core 14-го поколения состоится во второй половине сентября, а в продажу модели с разблокированным множителем поступят в октябре.

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#intel #core i9-14900k
Источник: twitter.com
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