В скором времени должно выйти обновление микрокода, решающее возникшие проблемы.

Пару недель назад обладатели систем, оснащённых материнскими платами на базе чипсетов Intel 600-й и 700-й серии, установившие свежий пакет обновлений для Windows 10 и 11, столкнулись с весьма неприятным явлением — пред их взором возникал «синий экран смерти», сигнализирующий о неподдерживаемом процессоре.

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Источник изображения: Tom's Hardware, Microsoft

Поначалу некоторые энтузиасты стали грешить не проблемы с системными платами производства MSI, однако в скором времени владельцы матплат от ASUS и Gigabyte столкнулись с аналогичной проблемой.

Спустя несколько дней MSI предложила временное решение, а Microsoft и вовсе порекомендовала обращаться к производителю CPU, что в конечном итоге оказалось вполне целесообразно: как сообщает ресурс Wccftech, в возникновении BSOD с сообщением «Процессор не поддерживается» повинен баг в микрокоде Intel.

Так, исходя из результатов «расследования» специалистов Intel, в последних версиях микрокода с порядковыми номерами 0x4119 и 0x119, выпущенных в июне текущего года и предназначенных для процессоров Core 13-го поколения, имеется ошибка несовпадения значений флага GDS_NO между P- и E-ядрами, что, судя по всему, и приводит к BSOD.

«Под ударом» оказались процессоры с идентификаторами 0xB06A2, 0xB06A3 и 0xB0671, в то время как модели со CPUID 0xB06F5 и 0xB06F2 не пострадали, что, впрочем, не мешает Intel не рекомендовать устанавливать последние обновления Windows, а именно KB5029351 для Windows 11 22H2, KB5029332 для Windows 11 21H2, KB5029331 для Windows 10 22H2.

Источник изображения: Wccftech, Intel

В обозримом будущем «синяя команда» обещает выпустить свежие версии микрокода (0x11D и 0x411D) с решением возникших проблем, поэтому пользователям стоит запастись терпением.