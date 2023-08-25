Специалисты компании работают над устранением возникших неполадок.

Буквально вчера стало известно о возникновении проблем, с которыми несколько дней назад столкнулись некоторые владельцы материнских плат MSI, основанных на наборах системной логики 600-й и 700-й серий: после установки пакета обновлений KB5029351 в Windows 11 ряд пользователей лицезрел «синий экран смерти» (BSOD) с сообщением «Процессор не поддерживается».

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Источник изображения: Tom's Hardware, Microsoft

Как сообщает ресурс VideoCardz, специалисты MSI уже знают о возникшей проблеме и всесторонне её изучают, а пока идёт «расследование» нашли временное решение для пользователей, пострадавших от данной «напасти», которое поспешили опубликовать на своём официальном сайте: в том случае, если пакет KB5029351 не удалится автоматически, для материнских плат серий 600 и 700 рекомендуется установить предыдущую версию BIOS, а затем удалить злополучное обновление.

Тем пользователям, которые не знают, как именно «откатиться» на предыдущую версию прошивки, MSI рекомендует изучить специальное видео, демонстрирующее весь процесс.

К сожалению, о точных причинах возникновения BSOD пока что ничего не известно: хотя некоторые специалисты и связывают проблему с поддержкой процессоров Intel Core следующего поколения в свежих версиях BIOS, это всего лишь предположение, поэтому стоит дождаться официальных выводов от специалистов MSI и Microsoft.