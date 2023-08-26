Специалисты компании провели своё собственное расследование после появления сообщений о проблемах с пакетом KB5029351.

Как известно, несколько дней назад ряд владельцев материнских плат MSI, основанных на наборах системной логики 600-й и 700-й серий, начал бить тревогу: после установки пакета обновления KB5029351 для ОС Windows 10 и 11 некоторые пользователи столкнулись с частичной потерей работоспособности своих систем в связи с возникновением «синего экрана смерти» (BSOD) с сообщением «Процессор не поддерживается».

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Источник изображения: Tom's Hardware, Microsoft

Специалисты компании MSI незамедлительно нашли «обходные пути», частично решающие данную проблему, при этом продолжая изучать причины неполадок. Результаты же расследования сотрудников Microsoft, опубликованные на официальном сайте, оказались более интересными: оказывается, обновление KB5029351 не является источником появления ошибки с уведомлением о неподдерживаемом процессоре.

При этом данное обновление пока что не будет устанавливаться на системы, теоретически подверженные сей проблеме: специалисты Microsoft выяснили, что ошибка возникает лишь на некоторых процессорах, однако их список пока что не публикуется. При этом сотрудники компании продолжают работать совместно с производителями над устранением данной неполадки.

Интересен тот факт, что при дальнейших проблемах Microsoft рекомендует обращаться непосредственно к производителю процессора.

Источник изображения: Microsoft

Стоит отметить, что владельцы материнских плат MSI на базе чипсетов Intel серий 600 и 700, как оказалось, были не одиноки в своих проблемах: согласно ряду сообщений, обладатели системных плат от ASUS также столкнулись с похожими неполадками.