Никогда такого не было, и вот опять.

Хотя обновления ОС Windows зачастую радуют пользователей целым рядом исправлений и улучшений, подчас закравшиеся в код ошибки могут расстроить некоторых юзеров, как это и случилось со свежим обновлением Windows 11: по информации ресурса Tom's Hardware, ссылающегося на данные The Verge и негативный опыт пользователей Reddit, пакет KB5029351 может доставить неприятности владельцам материнских плат MSI.

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Источник изображения: Tom's Hardware, Microsoft

Сообщается, что после установки обновления KB5029351 для Windows 11 владельцы системных плат, основанных на чипсетах 600-й и 700-й серий, производства MSI были обескуражены, наблюдая «синий экран смерти» (BSOD) на экранах своих мониторов с ошибкой «Процессор не поддерживается».

При этом официальных заявлений от Microsoft, проливающих свет на данную проблему, пока что не последовало, однако специалисты источника провели собственное «расследование» и пришли к следующим выводам: судя по всему, ошибка проявляется только на системах, оснащённых материнскими платами MSI, снабжёнными новой версией BIOS с поддержкой процессоров Intel Core 14-го поколения, что, вероятно, и озадачило Windows 11, которая, как известно, имеет «белый список» поддерживаемых CPU, в то время как владельцы несовместимых моделей должны идти на некоторые ухищрения, чтобы воспользоваться возможностями данной ОС.

Впрочем, это не объясняет того факта, почему именно после обновления операционная система решила «взбрыкнуть», в то время как с отсутствующим пакетом KB5029351, судя по всему, работоспособность системы не нарушается.

Специалисты Microsoft уже знают об имеющейся проблеме и в поте лица работают над её решением, а пока же владельцам материнских плат MSI (а, возможно, и обладателям моделей других производителей, обновившим BIOS до последней версии) на базе наборов системной логики 600-й и 700-й серии следует поостеречься устанавливать обновления Windows 11, а «торопыгам», всё же успевшим обновиться, необходимо произвести «откат».