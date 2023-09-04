Создатели модов тоже хотят кушать.

Хотя разработчики появившейся в раннем доступе игры Starfield пока что не озаботились добавлением поддержки технологий масштабирования Intel XeSS и NVIDIA DLSS, ограничившись лишь AMD FSR, сторонние энтузиасты не стали мириться с этой несправедливостью, опубликовав свои решения данной проблемы: так, несколько часов назад стало известно о популярности мода, добавляющего функции NVIDIA DLSS 2 и Intel XeSS в игровое приложение, однако мододел этим не ограничился.

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Источник изображения: Bethesda

Как сообщает ресурс Wccftech, моддер под ником PureDark добавил в Starfield ещё и поддержку NVIDIA DLSS 3 Frame Generation, однако за всё хорошее частенько приходится платить, поэтому для использования мода необходимо материально поддержать энтузиаста на Patreon.

Стоит отметить, что поддержка DLSS 3 Frame Generation доступна только для графических адаптеров GeForce RTX 40, а сам мод имеет ряд проблем на некоторых конфигурациях, однако, исходя из опубликованного видеоролика, значение кадровой частоты в Starfield при задействовании технологии от NVIDIA на фоне решения от AMD действительно заметно возрастает.

Источник изображения: YouTube, GTX RYZEN BENCHMARKS

Кроме того, разработчик мода обещает добавить в своё «детище» поддержку новейшей технологии AMD FSR 3.0, как только «красная команда» обнародует новую версию SDK, что в теории позволит оценить функцию интерполяции кадров Fluid Motion Frames.