Специалисты китайских компаний не сидят сложа руки.

На фоне целого ряда ограничений в сфере ИИ-вычислений для китайских компаний со стороны США специалисты из Китая, похоже, в скором времени смогут и вовсе обойтись без американских продуктов: как информирует общественность ресурс Wccftech, китайская компания Huawei весьма преуспела в разработке ИИ-ускорителей и вскоре сможет навязать борьбу гиганту в данной сфере в лице NVIDIA.

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NVIDIA A100. Источник изображения: NVIDIA

Так, по словам основателя и председателя китайской компании HKUST Xunfei Лю Цинфеня, специалисты Huawei в поте лица работают над своим собственным ускорителем вычислений — утверждается, что возможности продукта от китайского производителя уже сравнимы с показателями NVIDIA A100.

К сожалению, точными цифрами представитель HKUST Xunfei не делится, однако, если опираться на примерно равный уровень производительности продукта от Huawei на фоне возможностей NVIDIA A100, то следует ожидать показателей около 19.5 TFLOPS в операциях FP32.

Кроме того, в конце октября текущего года компания HKUST Xunfei намерена явить миру собственную языковую модель для конкуренции с ChatGPT — сообщается, что хотя на первых порах разработка китайских специалистов, возможно, не сравнится с хорошо зарекомендовавшим себя чат-ботом, однако уже в первой половине следующего года компания всё же намерена «столкнуть лбами» предполагаемых конкурентов.

Учитывая тот факт, что целый ряд китайских компаний весьма нуждается в ИИ-ускорителях, а США не горит желанием поставлять их Китаю, разработка от Huawei придётся как нельзя кстати и, возможно, весьма подвинет NVIDIA на китайском рынке.