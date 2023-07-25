Новинка несколько отличается от RX 7900 XT.

Ещё не вышедшая игровая видеокарта AMD Radeon RX 7900 GRE продолжает становиться «героиней» свежих новостей: так, несколько часов назад одна из предстоящих моделей предстала на опубликованных фотографиях, где «зоркий глаз» одного из специалистов узрел, что физические параметры зоны графического процессора несколько отличатся от габаритов RX 7900 XT, а сейчас специалисты ресурса VideoCardz подтверждают догадку.

Действительно, если сравнить заднюю часть печатной платы моделей SAPPHIRE Radeon RX 7900 GRE и RX 7900 XT, принадлежащих к серии NITRO+, можно заметить некоторые различия в габаритах крепёжной рамки и количестве элементов, находящихся за GPU, что может указывать на более скромные размеры графического процессора предстоящей новинки: вполне возможно, что новая игровая видеокарта первой из игровых моделей получит гибридный чип Navi 31, отличающийся компактными размерами, весьма схожими с Navi 32.

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SAPPHIRE Radeon RX 7900 GRE NITRO+ и SAPPHIRE Radeon RX 7900 XT NITRO+

Источник изображений: VideoCardz, wnxod / Sapphire

При этом Radeon RX 7900 GRE будет весьма схожа с RX 7900 XT по целому ряду параметров: согласно имеющимся данным, графический процессор новинки получит те же 84 вычислительных блока и сможет функционировать на частоте до 2395 МГц в режиме boost, а эффективная частота памяти GDDR6 составит 20 ГГц.

Главным отличием станет наличие у RX 7900 GRE «урезанного» до 16 Гбайт видеобуфера и шины в 256 бит, что негативно повлияет и на значение пропускной способность памяти, которое остановится на отметке в 640 Гбайт/c (против 800 Гбайт/c у «соплеменницы»). Уровень TGP новинки, по данным специалиста PCGamesHardware, также будет несколько ниже — 300 Вт, что на 15 Вт меньше «аппетитов» RX 7900 XT.

Источник изображения: VideoCardz

Что касается даты дебюта Radeon RX 7900 GRE, то, исходя из информации «сетевого детектива» momomo_us, на появление новинки следует рассчитывать уже 28 июля, однако в какой форме это случится (старта продаж или падения эмбарго на публикацию обзоров), пока что доподлинно не известно.

Точных данных о стоимости новинки в настоящий момент не имеется, однако, согласно инсайду, рекомендованный ценник новой игровой видеокарты будет находиться в районе $790. При этом существует вероятность, что на первых порах Radeon RX 7900 GRE станет эксклюзивом для китайского рынка, однако не стоит исключать возможности её появления в будущем и в магазинах других стран.