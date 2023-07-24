Появившиеся чуть ранее «утечки» подтвердились.

Похоже, эксклюзивная игровая видеокарта AMD Radeon RX 7900 GRE официально дебютирует уже в ближайшем будущем, о чём свидетельствует тот факт, что в распоряжении одного из энтузиастов новинка уже появилась: так, несколько часов назад инсайдер wxnod обрадовал компьютерное сообщество, обнародовав фотографию, на которой красуется одна из новых моделей от SAPPHIRE, а сейчас решил продолжить «банкет», опубликовав ещё больше изображений предстоящей новинки и приоткрыв завесу тайны над её спецификациями, сообщает ресурс Wccftech.

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Дизайн игровой видеокарты SAPPHIRE Radeon RX 7900 GRE серии NITRO схож с внешним видом других представительниц линейки Radeon RX 7000 от этого же производителя: для оформления новинки использовались чёрные и серые цвета.

Видеоадаптер получил производительную систему охлаждения, занимающую три слота, с массивным радиатором и тремя вентиляторами, а также металлическую заднюю панель с оригинальным дизайном.

За вывод изображения новинки отвечают по два разъёма DisplayPort и HDMI, а за организацию дополнительного питания — пара 8-контактных коннекторов.

Что касается технических характеристик, то инсайдер подтвердил, что Radeon RX 7900 GRE получит 84 исполнительных блока, то есть по данному параметру не будет уступать своей «соплеменнице» в лице RX 7900 XT. Различия же между двумя модификациями будут в подсистеме памяти: если Radeon RX 7900 XT имеет в своём распоряжении 20 Гбайт видеопамяти при 320-битной шине, то RX 7900 GRE обзаведётся видеобуфером лишь в 16 Гбайт и шиной в 256 бит.

Интересен тот факт, что SAPPHIRE Radeon RX 7900 GRE NITRO, по наблюдениям энтузиаста Olrak29_, на фоне «стандартной» RX 7900 XT имеет крепёжную скобу с более скромными габаритами, что может указывать на применение в новинке компактного чипа Navi 31, появление которого предрекал инсайдер YouTube-канала Moore's Law Is Dead.

Источник изображений: Twitter, wxnod

Согласно имеющимся данным, Radeon RX 7900 GRE официально может появиться в продаже лишь в Китае, однако не исключена и возможность её дебюта на других рынках спустя некоторое время. Стоимость новинки пока не известна, однако источник предполагает, что её рекомендованный ценник может стартовать с отметки в $749-799, что соответствует недавней «утечке», сулившей цену для новой моделей не выше $790.