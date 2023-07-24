Запуск аппарата запланирован на 2029 год.

Несмотря на не слишком благоприятную ситуацию в мировой экономике Япония продолжает вносить свой вклад в исследование космоса: как сообщает ресурс Reuters, специалисты японской компании Toyota Motor совместно с сотрудниками космического агентства Японии не покладая рук трудятся над пилотируемым луноходом собственного производства.

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Согласно задумкам специалистов компании, луноход, ранее получивший название Toyota Lunar Cruiser, для своего питания будет использовать технологию регенеративных топливных элементов: за непрерывную работу электродвигателя будут ответственны специальные батареи, для работы которых понадобится водород и кислород — эти элементы планируют получать в светлое время суток с задействованием энергии Солнца и воды. Заряда подобных элементов, должно хватить на несколько дней, чтобы исследовать поверхность Луны ночью, которая на спутнике Земли длится почти 15 земных суток.

Источник изображений: Toyota Motor

К сожалению, воду, необходимую для питания лунохода, придётся доставлять с Земли — добывать необходимый элемент на Луне из присутствующего там льда производитель, судя по всему, не надеется.

Бороздить бескрайние просторы Луны на Toyota Lunar Cruiser смогут два астронавта в течение 42 дней в году, а планируемый срок службы лунохода составит 10 лет. Ожидается, что аппарат станет частью лунной миссии NASA Artemis, ставящей перед собой цель отправки астронавтов на Луну в обозримом будущем, и будет доставлен на естественный спутник Земли в 2029 году.