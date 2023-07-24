Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
Луноход Toyota Lunar Cruiser будет вмещать до двух астронавтов и может получать энергию из воды
Запуск аппарата запланирован на 2029 год.

реклама

Несмотря на не слишком благоприятную ситуацию в мировой экономике Япония продолжает вносить свой вклад в исследование космоса: как сообщает ресурс Reuters, специалисты японской компании Toyota Motor совместно с сотрудниками космического агентства Японии не покладая рук трудятся над пилотируемым луноходом собственного производства.

реклама

Согласно задумкам специалистов компании, луноход, ранее получивший название Toyota Lunar Cruiser, для своего питания будет использовать технологию регенеративных топливных элементов: за непрерывную работу электродвигателя будут ответственны специальные батареи, для работы которых понадобится водород и кислород — эти элементы планируют получать в светлое время суток с задействованием энергии Солнца и воды. Заряда подобных элементов, должно хватить на несколько дней, чтобы исследовать поверхность Луны ночью, которая на спутнике Земли длится почти 15 земных суток.

Источник изображений: Toyota Motor

К сожалению, воду, необходимую для питания лунохода, придётся доставлять с Земли — добывать необходимый элемент на Луне из присутствующего там льда производитель, судя по всему, не надеется.

Бороздить бескрайние просторы Луны на Toyota Lunar Cruiser смогут два астронавта в течение 42 дней в году, а планируемый срок службы лунохода составит 10 лет. Ожидается, что аппарат станет частью лунной миссии NASA Artemis, ставящей перед собой цель отправки астронавтов на Луну в обозримом будущем, и будет доставлен на естественный спутник Земли в 2029 году.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#toyota #lunar cruiser
Источник: reuters.com
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Материалы, необходимые для электромобилей, становятся растущей головной болью
Toyota разработала батарею для электромобилей, которая может обеспечить запас хода в 1200 км
Toyota раскрыла планы по разработке батареи для электромобилей с запасом хода в 1448 км
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
12
"Будет истреблять танки на расстоянии до 100 км" - в Defence24 рассказали о российском Гермесе
11
В ходе неудачной атаки на Ореховской ЛБС в кадр попали сразу четыре раскуроченные БМП Bradley
9
ВСУ стали применять "сенсорные мины" с термобарическим зарядом, реагирующие на движение
+
Россия испытывает новый атомный бомбардировщик Ту-160М и Ту-160М2
12
В сети появилось видео совместного полёта тяжелого дрона С-70 "Охотник" и борта ВКС РФ
+
Пригожин зарегистрировал новую компанию на территории Беларуси возле лагеря ЧВК "Вагнер"
1
Учёные NASA: июль 2023 года станет самым жарким месяцем за последние несколько тысяч лет
+
Портативная консоль AYANEO KUN получит 8,4″ 2,5K дисплей, а SLIDE — корпус слайдер с клавиатурой
2
Инженеры ВСУ после хейта скопировали российские "Мангалы" и стали устанавливать их на свои танки
5
Американский бронетранспортёр MaxxPro увяз в песках донбасских дорог
+
Аппараты iPhone 15 Pro могут быть в дефиците в момент начала продаж
2
Telegraph: ВС РФ не собираются никуда отступать, у ВСУ остаются лишь лобовые атаки на русские окопы
1
Общий хешрейт сети Kaspa превысил 2.6 PH/s
1
Ещё не вышедшая видеокарта Intel Arc A580 протестирована в одном из бенчмарков
1
Скоро в России можно будет избавиться от пластиковых водительских прав
+
В Сети появились кадры поражения танка Leopard 2 дроном-камикадзе «Ланцет»
3
Западная пресса: окно возможностей ВСУ закрывается, а у Зеленского осталось всего 2 месяца
+
Украинские силы продолжают штурмовать Клещеевку
1
В сети появилось новое видео поражения "Ланцетом" танка Leopard
3

Популярные статьи

Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно The Elder Scrolls Online
12
Почему сделка Монголии и американской SpaceX вызвала большой переполох в Китае
1
Стоит ли покупать ASIC для майнинга в июле-августе 2023 года - проводим расчёт окупаемости
7
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
21
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
1
Франция и Германия заявили о начале активной фазы разработки «танка будущего» по проекту MGCS
11
О пользе самовнушения и самоограничения в контексте подбора компьютерных комплектующих
11
HIMARS потерял эффективность – аналитик из США побывал на Донбассе и пояснил провал наступления ВСУ
5
Кассетные бомбы и обедненный уран: отчаянный и бессмысленный "последний вздох" Киева
21
Почему в самолете на иллюминаторах при взлете нужно поднимать жалюзи
9

Сейчас обсуждают

Дядя Z
04:01
а нападёт если щас вдруг польша на Белоруссию,то там уже будут идти до лиссабона.А решит польша оттяпать кусок себе от западной украины,то проведут там Сталинские вечера,близ диканьки 03:25 24.07.202...
WSJ: Западные и украинские чиновники знали, что украинское контрнаступление обречено на провал
32Влад32
03:57
Да сами хохлы и взорвали. У них же там борьба с православием.
Италия вызвалась помочь Украине в восстановлении разрушенного собора
32Влад32
03:56
Пусть попробуют.
Экс-адмирал Ставридис: США должны открыть огонь по кораблям РФ при атаке на грузы с зерном
32Влад32
03:55
Какие обороты? Движок сдыхает.
Госсекретарь США заявил, что контрнаступление ВСУ пока не набрало обороты
32Влад32
03:54
Такую страну просрали. Весь СССР помогал создавать её хохлам. А они за 30 лет просрали.
Кассетные бомбы и обедненный уран: отчаянный и бессмысленный "последний вздох" Киева
32Влад32
03:52
Как говорится - перед смертью не надышишься.
Кассетные бомбы и обедненный уран: отчаянный и бессмысленный "последний вздох" Киева
Дядя Z
03:52
а чё за сомнительная надпись,про 18+.Я на порносайтах,на такие рамки,много натыкался
WSJ: Западные и украинские чиновники знали, что украинское контрнаступление обречено на провал
Михаил Авраменко
03:51
"... на находчивость и храбрость ВСУ...". Ну ни шмагла я, ни шмагла!
WSJ: Запад "поставил" на находчивость и храбрость ВСУ, но достаточного количества оружия не передал
32Влад32
03:41
Конечно знали. Мечтали России подгадить и побольше славян загубить. Кое что удалось им сделать.
WSJ: Западные и украинские чиновники знали, что украинское контрнаступление обречено на провал
32Влад32
03:38
Решили проститутку не приглашать.
Политолог Асафов заявил, что Макрон хотел попиариться на саммите БРИКС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем