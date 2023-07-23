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Стала известна стоимость стильной модели ASUS ProArt GeForce RTX 4060 Ti OC Edition 16 Гбайт
В полку новинок компании прибыло.

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Производители графических адаптеров, отважившиеся представить на суд широкой компьютерной общественности свои модели видеокарт GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт, продолжают радовать новинками потенциальных покупателей: так, почитатели продукции ASUS могут заинтересоваться новым предложением компании.

Не так давно анонсированная модель ASUS ProArt GeForce RTX 4060 Ti OC Edition 16 Гбайт наконец-то добралась до полок магазинов: так, заморский онлайн-магазин Newegg оценил новинку в $530, что чуть больше рекомендованного ценника в $500.

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Впрочем, у ProArt GeForce RTX 4060 Ti OC Edition 16 Гбайт есть ряд отличительных особенностей, способных заинтересовать не только геймеров, но и профессионалов: модель характеризуется строгим и стильным внешним видом без особых излишеств — кожух новинки выполнен в тёмных тонах с добавлением золотых ноток. Система охлаждения видеокарты имеет оптимизированную конструкцию для эффективного отвода тепла и снабжена тремя вентиляторами с функцией отключения при низких нагрузках.

Источник изображений: Newegg

Кроме того, противникам разного рода украшательств должно прийтись по вкусу отсутствие RGB-подсветки. При этом новинка требует 2.5 слота для своего размещения и может похвастаться заводским разгоном GPU – до 2655/2685 МГц в режиме boost/OC.

Стоит отметить, что в прайс-листах ритейлеров появилось уже как минимум три модели GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт производства ASUS: чуть ранее стало известно о стоимости GeForce RTX 4060 Ti Dual OC Edition 16 Гбайт и GeForce RTX 4060 Ti ROG Strix OC Edition 16 Гбайт.

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#asus #proart geforce rtx 4060 ti oc edition 16 гбайт
Источник: newegg.com
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