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Игровая видеокарта ASUS GeForce RTX 4060 Ti Dual OC 16 Гбайт получила сравнительно низкий ценник
На фоне других моделей новинка более доступна.

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Пока геймеры изучают результаты первых игровых тестов GeForce RTX 4060 Ti, ассортимент ряда онлайн-магазинов продолжает пополняться новыми моделями: так, буквально вчера поразила своим ценником ASUS GeForce RTX 4060 Ti ROG Strix OC Edition 16 Гбайт, а уже сегодня «на сцену» выходит ещё одна новинка от этого же производителя.

Так, прайс-лист заморского ритейлера B&H Photo Video пополнился игровой видеокартой ASUS GeForce RTX 4060 Ti Dual OC Edition 16 Гбайт: новинка получила кожух тёмного цвета и систему охлаждения с двумя вентиляторами. Кроме того, модель может похвастаться заводским разгоном, благодаря которому GPU видеоадаптера может функционировать на частотах до 2595/2625 МГц в режиме boost/OC.

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Графический адаптер снабжается одним 8-контактным коннектором дополнительного питания, тремя разъёмами DisplayPort 1.4a и одним HDMI 2.1a. Подсистема памяти новинки вполне стандартна: видеоадаптер имеет в своём распоряжении 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, характеризующейся эффективной частотой 18 ГГц, и шину в 128 бит.

Источник изображений: B&H Photo Video

Учитывая стоимость ASUS GeForce RTX 4060 Ti ROG Strix OC Edition 16 Гбайт, стоимость ASUS GeForce RTX 4060 Ti Dual OC Edition 16 Гбайт вполне демократична: ритейлер предлагает приобрести новинку за $500.

nullВпрочем, целесообразность покупки RTX 4060 Ti 16 Гбайт остаётся под вопросом даже с ценой, не превышающей MSRP — вполне вероятно, что в скором времени новинку ожидает снижение ценника, как это уже было с её «соплеменницами».

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#asus #geforce rtx 4060 ti dual oc 16 гбайт
Источник: bhphotovideo.com
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