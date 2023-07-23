Новинки смогут удивить уровнем производительности.

Пока компьютерное сообщество изучает спецификации настольных процессоров Intel Core 14-го поколения и обсуждает сравнительно низкий прирост производительности предстоящих новинок, разного рода специалисты уже готовы порадовать общественность новыми данными, проливающими свет на возможности и характеристики их преемников: так, инсайдер YouTube-канала Moore's Law Is Dead поведал некоторую информацию, приоткрывающую завесу тайны над представителями семейства Arrow Lake.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из данных инсайдера, десктопные процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер (до 8 производительных и 32 эффективных), однако лишатся гиперпоточности: оказывается, инженеры Intel экспериментировали с функционированием как двухпоточной, так и четырёхпоточной Hyper-Threading, однако P-ядра Lion Cove, которыми оснащены представители семейства Arrow Lake-S, должным образом работать с данной технологией отказались — именно поэтому «синяя команда» будет делать упор на однопоточную производительность, а также внедрит некую замену, именуемую «Rentable Units».

Источник изображения: YouTube, Moore's Law Is Dead

Как бы то ни было, уровень быстродействия настольных процессоров Intel Core 15-го поколения, по информации специалиста, будет весьма высок: заявляется, что преимущество представителей Arrow Lake-S над моделями Raptor Lake-S будет достигать 30-40 % в однопотоке, и превышать 40 % в многопотоке.

Что касается даты дебюта новых CPU, то, по данным инсайдера, сие событие будет разделено как минимум на два этапа: появление моделей, оснащённых 8 P-/16 E-ядрами и меньше, ожидается в конце следующего года, в то время как процессоры, несущие «на борту» 8 производительных и 32 эффективных ядра, появятся не ранее второго или даже третьего квартала 2025 года.