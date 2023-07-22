Дополнительные ядра достались не всем.

На фоне неумолимо приближающегося дебюта настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, известных под кодовым именем Raptor Lake-S Refresh, инсайдеры, считающие своим долгом своевременно информировать общественность о спецификациях и возможностях предстоящих новинок, продолжают делать своё дело: так, информатор под ником chi11eddog обнародовал данные, приоткрывающие завесу тайны над рядом характеристик будущих моделей CPU с заблокированным множителем, сообщает ресурс Wccftech.

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Исходя из информации инсайдера, прибавку к количеству ядер по сравнению с предшественниками получат лишь представители семейства Core i7: так, Core i5-14400 и i5-14400F смогут похвастаться наличием 10 ядер/16 потоков с базовой частотой 2.5 ГГц и 20 Мбайт кэш-памяти, Core i5-14500 и i5-14600 будут наделены 14 ядрами/20 потоками с номинальной частотой 2.6 и 2.7 ГГц соответственно и 24 Мбайт кэша, Core i7-14700 и i7-14700F обзаведутся 20 ядрами/28 потоками, работающими на базовой частоте 2.1 ГГц и 33 Мбайт кэш-памяти (против 16 ядер/24 потоков и 30 Мбайт кэша у Core i7-13700/F), а Core i9-14900 и i9-14900F приобретут 24 ядра/32 потока, функционирующие на частоте 2.0 ГГц в номинальном режиме, и 36 Мбайт кэш-памяти.

Что касается ценников новых моделей, то, по словам информатора, они, вероятнее всего, сохранятся на том же уровне, что и цены их предшественников, то есть рекомендованная стоимость Intel Core i5-14400/Core i5-14400F составит $221/$196, за Core i5-14500 попросят $232, Core i5-14600 будет оценён в $255, ценники Core i7-14700/Core i7-14700F стартуют с отметки в $384/$359, а Core i9-14900/Core i9-14900F будут предлагаться за $549/$524.

Предварительные спецификации

Источник изображений: Wccftech

Стоит напомнить, что чуть ранее появилась инсайдерская информация, проливающая свет на технические характеристики трёх моделей Core 14-го поколения с разблокированным множителем: дополнительным количеством ядер на фоне CPU прошлого поколения смогут похвастаться только Core i7-14700K и Core i7-14700KF.

Согласно имеющимся данным, настольные процессоры Intel Raptor Lake-S Refresh получат повышенные тактовые частоты, поддержку более скоростных модулей оперативной памяти, сохранят ту же архитектуру и совместимость с материнскими платами LGA 1700, а также будут характеризоваться более высокими значениями энергопотребления.

Дебют моделей Intel Core 14-го поколения с разблокированным множителем ожидается уже в середине октября, а процессоры без индекса «K» должны появиться лишь спустя несколько месяцев.