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На момент написания данного материала, юбилейная, двадцать пятая по счёту, выставка электронной промышленности Expo Electronica проходит в московском выставочном центре Крокус Экспо. Данное событие, пусть и ориентированное в основном сугубо на представителей бизнеса и промышленности, может быть интересно и аудитории нашего ресурса. Сразу оговорюсь - данный репортаж я готовил в крайне сжатые сроки по итогам посещения выставки вечером первого дня. А так как выставка проводится с 11 по 13 марта 2023 года, может быть, Вы ещё успеете её посетить!

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Честно говоря, давно я никуда так основательно не выбирался и на то есть много объективных причин, взять хотя бы то, что мероприятий подобного масштаба стало не так много, как было раньше. Собираясь, даже испытывал некоторую ностальгию по тем, ещё доковидным, временам, когда доводилось часто посещать различные промышленные выставки, форумы и конференции. Немало было прожито с тех времён, а ещё больше - пережито. Ещё с вечера накануне - непростой, но приятный выбор между “Олимпусом” и “Кэноном”, зарядка аккумуляторов, подбор остальной специфической экипировки для посещения подобных мероприятий, заканчивающийся в конечном итоге выбором рюкзака необходимого объёма, куда можно будет сложить всё это добро и плюс ещё останется достаточно места для разных буклетов, листовок и прочей выставочной “макулатуры”.

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На месте я оказался уже ближе к вечеру. Впрочем, в моём распоряжении оставалась пара часов на осмотр экспозиции. Как я думал, этого времени мне и так хватит с избытком. Выйдя из вестибюля станции метро Мякинино, я уже сразу ощутил ту самую знакомую атмосферу Крокус Экспо в разгар выставочного сезона. Кто-то, не снимая бейджей, уже шёл в сторону метро и парковок, неся в руках фирменные пакеты из плотной бумаги с разными брошюрами и что-то воодушевленно обсуждая с коллегами. Предваряя своё появление в поле видимости нарастающим грохотом, над крышами огромных ангаров пролетали вертолёты и садились на площадку неподалёку. Меня накрывали один за другим приятные флешбэки из 2019 года, когда ещё в актуальной повестке не было ни эпидемий, ни войн, ни многих других проблем, а жить и работать было намного интересней и спокойней. Тогда был последний, как потом оказалось, настоящий, ещё не онлайновый, “ИгроМир” с выступлением приехавшего в Москву геймдизайнера Хидео Кодзимы, которого поклонники называли не иначе как гением. А в соседнем павильоне номер два тогда параллельно проходила выставка пользовательской электроники M.Video Electronics Show 2019 , организованная ребятами из группы объединённых торговых сетей М.Видео-Эльдорадо, которая предполагалась ежегодной и могла стать нашим российским аналогом проводимой в Барселоне Consumer Electronics Show. К этому проекту приложили руку, в том числе, и двое моих хороших знакомых. Но увы, все дальнейшие события поставили крест на судьбе и этой выставки.

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Но вернёмся снова в настоящее. В этот раз юбилейная двадцать пятая по счёту ежегодная выставка Expo Electronica проходила в самом дальнем третьем павильоне, а не в легендарном первом, как это было раньше, где также традиционно проходил и “ИгроМир”. У входной группы павильона номер два было многолюдно: там в это время была выставка охранного оборудования Securica Moscow. Но мне - ещё дальше. И вот он, третий павильон. Тут же, в соседнем огромном зале, параллельно с Expo Electronica, проходит во многом близкая по теме выставка лабораторного оборудования “Аналитика Экспо”. Проход между залами с этими двумя экспозициями, как оказалось, свободный. Что, впрочем, далеко не редкость для подобных мероприятий в Крокусе.

Сначала я предполагал, что экспозиция собственно “Экспо Электроники” будет заметно меньше и бедней по наполнению, чем в предыдущие годы по ряду логичных причин. Но нет, в этом я жестко ошибался и вся площадь отведенного ей огромного зала была плотно заставлена выставочными стендами в длину и ширину. Да, какие-то компании в этот раз не участвовали, но это не сильно сказывалось на общем фоне. В целом, это и не удивительно, с учётом того, что большую часть составляют представители российских промышленных организаций, а также компаний из Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Да и те же датчики и компоненты систем управления американского и японского производства, а именно, Honeywell и OMRON, раньше были представлены, в основном, на стендах сторонних компаний-дистрибьюторов. На выставке было достаточно многолюдно, а по заявлению одного из участников, с утра так и вовсе яблоку негде было упасть! Так что даже хорошо, что я не имею дурной привычки ездить куда-либо с утра пораньше и спокойно сплю до полудня, а то было бы сложнее смотреть и фотографировать.

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В конце зала расположились две зоны для выступлений, на которых в первый день работы выставки обсуждались развитие робототехники в России, устройство студентов профильных специальностей на работу в отечественные ИТ компании, проблема оттока ценных кадров из страны и так далее. Свободного времени на осмотр оказавшейся весьма немаленькой экспозиции оказалось гораздо меньше, чем я думал, поэтому, не теряя времени, прошелся по наиболее интересным стендам.

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Если вкратце, то на Expo Electronica были представлены поставщики SMD компонентов и оборудования для их монтажа на печатные платы, производители электронных и электрических компонентов, включая компании, представляющие услуги контрактного производства всего, что связано с электрикой, электроникой и системами управления. Само собой, очень много китайских производителей разной “рассыпухи” в виде конденсаторов, резисторов, транзисторов, линейных стабилизаторов, коннекторов и прочего в таком духе. Про это я не буду писать отдельно. Просто скажу, что это тут очень много и я лишь мельком смотрел подобные стенды, по возможности беря каталоги продукции для дальнейшего изучения.

А вот на стенде российской компании ЗАО “Протон-Импульс” моё внимание привлекли достаточно крупные и явно больше похожие на электротехнические, чем на электронные, компоненты в виде прямоугольных пластиковых коробочек. Представитель компании Александр Кургин охотно рассказал, что на самом деле это достаточно высокотехнологичная продукция - твердотельные реле, выпущенные в рамках импортозамещения аналогичной продукции от ведущих мировых производителей, таких как Crydom, Schneider Electric, Siemens и OMRON. Александр Александрович, на лацкане пиджака которого красовался небольшой значок с двуглавым орлом, не без гордости отметил, что продукция не уступает, а в некоторых аспектах получилась даже лучше импортных аналогов, с поставками которых сейчас возникли проблемы из-за санкций.

На расположенном неподалёку стенде компании “ИНЕЛСО” моё внимание привлекли несколько достаточно крупных и массивных на вид металлических цилиндров, закрытых стеклянной витриной. Как оказалось, это линейка сервоприводов “Ферзь” российского производства, оснащённых полыми и сплошными валами. Краем уха слышал, как представитель компании рассказывал собравшимся о том, что данные изделия просто не имеют аналогов по ряду параметров. Их конструктив и технические параметры были достаточно хорошо и подробно расписаны в лежащих рядом брошюрах. Я не специалист в этой теме, поэтому поверим на слово и идём дальше, не забыв взять информационные материалы для самостоятельного изучения на досуге.

Следующим пунктом моего интереса стал стенд Министерства высокотехнологичной промышленности республики Армения. Тут, в основном, были представлены готовые решения в области бытового измерительного оборудования, например, газовые счётчики, везде используется электронная начинка для замеров показаний и отображении их на встроенных дисплеях.

На некоторых стендах можно было увидеть готовые образцы различных манипуляторов и панелей управления для спецтехники. На фото ниже, например, представлены органы управления для лесозаготовительного комбайна производства минского НПП “Контактмодуль”. Если честно, подумал сначала, что это что-то из органов управления пассажирской авиации, сейчас встречаются такие компоновки места пилота, где штурвал в виде относительно небольшого джойстика сбоку.

Время от времени можно было встретить готовые ноутбуки и смартфоны, но не пользовательского, а специализированного сегмента. Как правило - защищённые от ударов, воздействия высоких и низких температур, влаги и пыли. Некоторые из представленных образцов НПО “Техника-Сервис” непосредственно находились в камерах, имитирующих экстремальные условия эксплуатации, включая песчаную бурю при сильной жаре, попадание воды в атмосфере повышенной влажности и работу при сильно отрицательных температурах. Такая продукция ориентирована на военных, полярников, нефтяников и так далее.

На одном из стендов были представлены варианты корпусов для монтажа различного электронного оборудования производства российской компании “Инженер-Дизайн”. Пообщавшись с представителями, узнал, что возможно изготовление металлических корпусов как под заказ под различное уникальное лабораторное оборудование, так и более типовые решения, например, серверные модули форм-фактора для монтажа в стойку.

А вот чего я не ожидал, если честно, увидеть на данной выставке, так это изделия из стекла. Как оказалось, стекла не простого, а кварцевого. Так, представленный на фото ниже объект, напоминающий всем своим видом ракетницу из игры Quake III, оказался одной из двух изготовленных зеленоградской компанией QCT / ТТК (”Технологии Кварцевых Кристаллов”) по заказу целлюлозного комбината деталей для кислотного реактора.

Неподалёку расположилась весьма интересная зона с квадрокоптерами. Сначала думал, что тут представлены китайские образцы, но оказалось, что всё это наши, российские разработки. И не ребрендинг, а разработка на уровне всей компоновки, печатных плат и программного обеспечения, только отдельные компоненты импортные. Несколько небольших моделей семейства “Пионер” представлены Санкт-Петербургской компанией “Геоскан”, а одна из них, Geoscan Pioneer-Mini, и вовсе крохотная.

Небольшие квадрокоптеры позиционируются как учебные модели, они недорогие и достаточно простые, при этом в старших моделях реализован модульный принцип компоновки. В ряд выстроены дополнительные модули: модуль со светодиодами для организации шоу дронов, различные модули с магнитом для захвата груза, навигации по GPS, усиленной Wi-Fi антенной и так далее. Представитель компании Даниил Золотник с видом человека, реально увлечённого своим делом, рассказывает про то, что все наработки собственные, дроны просты в управлении, на них можно обучать начинающих операторов и инженеров благодаря такому “открытому” и модульному конструктиву и, опять же, общей сравнительной простоте.

По соседству расположился весьма немаленьких размеров гексакоптер (дрон с шестью винтами), вызывающий интерес у всех проходящих мимо. Директор R&D компании intec из Томска Никита Калиновский рассказал, что данная модель была изначально создана для нужд добровольческих спасательных отрядов, включая известный Лиза Алерт.

В первоначальную задачу входило создание беспилотника с большим радиусом действия и временем автономной работы, при этом, имеющего на борту две камеры - тепловизионную и с обычным телеобъективом. Это было необходимо для обнаружения заблудившихся в лесу людей, при этом, сначала оператор обнаруживал тепловое пятно, а уже затем пытался подлететь поближе и при помощи обычной камеры разглядеть, что он обнаружил - пропавшего человека или лесного обитателя, например, лося. Специально для данного беспилотника был спроектирован аккумулятор, позволяющий находиться до 60 минут в воздухе. Калиновский отмечает, что платформа может поднять достаточно тяжелый дополнительный груз весом до 15 кг. Естественно, максимально возможное время в полёте будет снижаться в зависимости от дополнительной массы. Помимо прочего, дрон имеет широкий диапазон рабочих температур, позволяя эксплуатировать его при морозах до минус 40 градусов и сильной жаре до плюс 85 градусов по Цельсию. В качестве электромоторов используются шесть сервоприводов с векторным управлением моментом вращения. Винты, силовые элементы конструкции и внешний корпус гексакоптера сделаны из углепластика.

Беспилотник был создан при участии нескольких компаний, а в качестве основного элемента электронной начинки используется универсальный одноплатный компьютер разработки intec под названием Milestone Compact на базе чипа ARM Cortex M3, в данных задачах, по словам Никиты, в десять раз более производительного, чем аналогичные решения от Arduino, за счет оптимального подбора компонентов. При этом, по части прошивки решение от intec совместимо с Arduino IDE, а отладка происходит по USB.

На закономерный вопрос о военном применении гексакоптера было сказано, что изначально военные представители не интересовались данной темой и на этапе разработки это не закладывалось, но в последнее время к проекту появился определённый интерес со стороны армии. Поэтому, возможно, что придётся в кратчайшие сроки ставить производство беспилотников подобной конструкции на поток.

А тем временем, время работы выставки уже подходило к концу. Через расположенный рядом проход я решил по-быстрому заглянуть в соседний зал, где, как уже писал, проходила выставка измерительного и лабораторного оборудования “Аналитика Экспо”. К слову, многие стенды там уже явно прекращали свою работу. Недалеко от входа моё внимание привлёк интересный комплекс из лабораторного оборудования с микроскопом, подключенным к компьютеру.

Инженер компании Lion Tech Илья Сметанин с энтузиазмом рассказал о том, что здесь представлен программно-аппаратный комплекс с использованием отечественного ПО, позволяющего корректировать выводимое с электронного микроскопа изображение а также проводить некоторые измерения и автоматизировать поиск дефектов.

Интерфейс программы очень прост и лаконичен, вкладки с инструментами располагаются по краям экрана, в то время, как основную область занимает изображение с микроскопа. Да, как отметил Сметанин, пока ещё остаётся ряд нерешённых ограничений в силу проблем совместимости некоторого оборудования с данным ПО, при том, проблемы там вызваны особенностями работы конкретных конструктивов оптики. Но над этим работают.

Напоследок, я подошел к расположенному у самого входа стенду петербургской компании “Лазерный Центр”, который я заприметил с самого начала. Я помню эту контору ещё по выставкам 2016-2017 годов, тогда мне сильно запомнилась наглядная демонстрация работы их достаточно компактных станков лазерной маркировки и гравировки, которые буквально при мне менее чем за минуту разместили на стальной пластинке различные типы изображений, надписей и QR-кодов, в том числе цветных - за счёт управления режимом работы лазера, позволяющего получить тот или иной цвет побежалости на металле. Да, цветность тут конечно весьма условная, но на логотип Microsoft или Google вполне себе хватит.

Мне удалось поговорить с Олегом Васильевым, кандидатом технических наук, занимающим должность руководителя отдела поддержки и технологий в компании “Лазерный Центр” и задать ему ряд вопросов. Так, за прошедшие годы удалось достичь ещё более впечатляющих результатов по точности нанесения изображения лазером небольшого станка для маркировки и гравировки Turbomarker. Чёрно-белые фотографии с тестового образца в виде небольшой полированной пластинки выглядят весьма достойно даже под сильным увеличением, стала возможной перфорация, по точности и размеру близкая к той, которая служит элементом защиты от подделок на некоторых купюрах, надписи микро-шрифтом, которые также могут служить элементом защиты от подделок и при взгляде невооружённым глазом представляют из себя практически ровную линию с небольшими едва заметными разрывами в местах пробелов между слов. Также появилась возможность нанесения лазером скрытой информации, например, QR-кода, просто не различимого невооруженным глазом, но появляющегося только при определённом освещении. И всё это делает один и тот же станок весьма небольших размеров, примерно сопоставимых с доступными энтузиастам лазерными принтерами! Само собой, стандартные для такой техники возможности по гравировке и нанесению изображений на металл находят очень широкое применение во многих областях.

Также Васильев рассказал и о повышении скорости работы некоторых специализированных разработок компании, предназначенных для пищевых конвейерных линий. Цель звучит очень просто - наносить QR и штрих-коды на упаковку, но делать это надо предельно быстро. Так, со своего телефона Олег показал мне несколько видеозаписей с российских производств, где на крышки бутылок с минеральной водой, буквально летящих по конвейеру, к которому, судя по всему, сходилось несколько производственных линий, наносились QR. Само собой, сделать это контактным способом, при этом не сбавляя скорости работы данной линии, было практически нереально. Подобная технология была внедрена и на производственную линию известных своим высоким качеством глазированных сырков Б.Ю. Александрова.

На этом первый день работы выставки Expo Electronica 2023 подошёл к концу.

P.S. Информация для желающих посетить выставку. Expo Electronica 2023 проходит в третьем павильоне московского Крокус Экспо с 11 по 13 апреля, но последний день - короткий, до 16:00. Стоимость билетов при оформлении на сайте - 500 рублей, на месте - 1000 рублей. Но тем, кто ранее уже посещал выставку и подписан на рассылку, по email были разосланы приглашения с персональным промо-кодом на бесплатный билет.