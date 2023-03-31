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Смартфоны линейки vivo V27 получили кольцевую вспышку и камеру с оптической стабилизацией
Бренд vivo представил две модели смартфонов vivo V27e и vivo V27 5G, снабженных камерой с оптической стабилизацией и кольцевой вспышкой. Сравниваем новинки и ищем отличия.
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Бренд vivo представил линейку новых смартфонов V27, состоящую из двух моделей - “младшей” vivo V27e и топовой vivo V27 5G. Сообщается, что основной “изюминкой” смартфонов станет система “Аура” для портретной съёмки, а говоря чуть более простым и понятным языком, подразумевается кольцевая вспышка рядом с основной камерой. Основные камеры поставили с высоким разрешением и системой оптической стабилизации изображения.

Как часто бывает в таких случаях, у двух похожих смартфонов достаточно много отличий по технической части, точнее говоря, тут используются по сути две разные системы на кристалле. Vivo V27e построен на базе MediaTek Helio G99, а vivo V27 5G использует более новый MediaTek Dimensity 7200, что во многом определяет те или иные функциональные возможности.

vivo V27e в разных вариантах расцветкиvivo V27e, включая вид в боковой проекции

Так, модель Vivo V27 5G, как нетрудно догадаться из её названия, поддерживает работу в сетях 5G (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78), а также имеет более новую спецификацию Bluetooth 5.3. Производитель сообщает, что в основной камере тут используется сенсор Sony IMX766V на 50 Мп. Вообще, две модели достаточно сильно отличаются имеющимися в наличии модулями камер и какая из них лучше - вопрос не совсем корректный. Они просто разные. У меня пока не было возможности лично сравнить возможности фото и видеосъёмки новинок, поэтому просто приведу характеристики фотомодулей далее в таблице характеристик.

Еще одной интересной особенностью модели Vivo V27 5G является версия с фотохромным покрытием корпуса, который меняет свой оттенок как хамелеон, в зависимости от условий освещения. Однако, такое свойство имеет только версия смартфона в корпусе цвета “Волшебный синий”. Производитель отдельно отмечает лучшую энергоэффективность vivo V27 5G за счёт использования процессора, выполненного по техпроцессу 4 нм против 6 нм Helio G9 у vivo V27e при аналогичной ёмкости аккумулятора.

Есть и небольшое отличие в дизайне - у модели Vivo V27 5G дисплей как бы скруглён по бокам, что можно заметить на иллюстрациях. Как по мне, подобные дизайнерские изыски несколько сомнительны с точки зрения эргономики. Но это моё чисто субъективное восприятие по личному опыту.

vivo V27 5G в разных вариантах расцветки vivo V27 5G, включая вид в боковой проекции

Более подробные характеристики новинок я представил в виде наглядной таблицы для сравнения:

Модель

Vivo V27e

Vivo V27 5G

Диспелей

6,6”, AMOLED, 2400 × 1080 (FHD+), 120 Гц 

6,8”, AMOLED, 2400 × 1080 (FHD+), 120 Гц 

Основная камера

64 Мп 

с оптической стабилизацией изображения (OIS) 

+ 2 Mп боке 

+ 2 Мп макро

50 Мп 

с оптической стабилизацией изображения (OIS) 

+ 8 Мп широкоугольная 

+ 2 Мп макро

Фронтальная камера

32 Мп 

с фиксированным фокусом

50 Мп 

с автофокусом

Процессор

MediaTek Helio G99

MediaTek Dimensity 7200

Оперативная память

8 Гб

8 Гб или 12 Гб

Встроенная память

128 Гб или 256 Гб 

+ microSD (вместо второй SIM)

256 Гб

Поддержка 5G

Нет

Да

Аккумулятор

4600 мАч

4600 мАч

Цвета

Морской зелёный, 

Чёрный оникс﻿

Волшебный синий,

Благородный чёрный
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Смартфоны функционируют на дистрибутиве Funtouch OS 13 Global - фирменной модификации Android, судя по всему, тринадцатой версии. Однако, достоверных подтверждений этому я не нашёл. О сроках поставок и цене новинок в российской рознице (бренд vivo продолжает официально работать в России) пока не сообщается.

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#смартфоны #смартфон #android #sony #vivo #vivo v27 #vivo v27e #android 10.0 #vivo v27 5g
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