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Вьетнамский бренд Vsmart представил на российском рынке новый смартфон Vsmart Joy 3+. Я мог бы не обратить внимание на эту новость, если бы не пара интересных обстоятельств, связанных с этим анонсом.

Во-первых, стоит учесть то, что от бренда, появившегося на нашем рынке около года назад, давно уже не было никаких новостей касательно обновления представленной изначально линейки смартфонов. Этот факт даже успел стать причиной различных слухов и домыслов пессимистического толка на тему того, что Vsmart уходит из России. Напомню, что смартфоны Vsmart появились на российском рынке в начале октября 2019 года, тогда были представлены четыре модели разных ценовых диапазонов, от самой бюджетной до флагманской. Новый Vsmart Joy 3+ можно позиционировать как решение среднего класса в рамках линейки собственно смартфонов Vsmart, либо как такой крепкий середняк среди смартфонов бюджетного сегмента в целом, представленных на российском рынке.

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Прекрасно понимая локальную значимость данного анонса, российское представительство компании пыталось максимально заинтриговать фанатов бренда и прочих энтузиастов, постепенно раскрывая информацию о будущей модели и её характеристиках, а я даже провел собственное мини-расследование, пытаясь выяснить, не была ли данная модель уже представлена на рынках других стран. Этому я посвятил отдельный материал, который был опубликован недавно в моём блоге . И, как выяснилось, я был на верном пути в своих догадках.

Новинка, по сути, является улучшенной версией модели под названием Vsmart Joy 3, при этом, Vsmart Joy 3+ получил максимально возможные 4 ГБ оперативной памяти стандарта DDR 3 и встроенный накопитель на 64 ГБ (при этом имеется возможность установки карт памяти microSD не зависимо от двух SIM-карт), в то время, как базовая версия Joy 3 продавалась в широком ассортименте конфигураций: 2 / 3 / 4 ГБ оперативки и накопитель на 32 ГБ или 64 ГБ. Смартфон построен на достаточно шустром восьмиядерном чипе Qualcomm Snapdragon 632 с максимальной частотой 1,8 ГГц и интегрированным графическим чипом Qualcomm Adreno 506, работающим на частоте до 560 МГц. Стоит отметить то, что бренд Vsmart имеет тесные партнерские связи с компанией Qualcomm, что, фактически, гарантирует максимально эффективное применение решений от последней. Это касается не только процессора, но и фирменной технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0 при мощности 18 Вт. Зарядка происходит через имеющийся порт USB типа C, а ёмкость аккумулятора составляет внушительные 5000 мАч, что особенно выигрышно смотрится на фоне не самого топового железа - должно хватить на долго при весьма активном использовании. По меркам современных смартфонов, конечно. Производителем заявлены 25 часов работы в режиме просмотра видео на YouTube и двое суток телефонных разговоров без перерыва.

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И тут мы подошли ко второму принципиальному моменту: одной из особенностей, отличающих Joy 3+ от простого Joy 3 в максимальной аппаратной конфигурации, является наличие долгожданного модуля NFC, что для бренда Vsmart - само по себе уже некий прорыв, так как раньше его продукция в принципе была лишена данной технологии, включая флагманские модели.

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Экстерьер смартфона стандартен на фоне большинства современных моделей, но весьма приятен. Экран диагональю 6,5 дюймов выполнен по технологии IPS, соотношение сторон составляет 20:9, разрешение - 1600x720 пикселей. Углы экрана скруглены, а на верхней грани имеется небольшой каплевидный вырез под объектив фронтальной камеры. Рамка смартфона, выходящая на его боковые грани, изготовлена из сплава алюминия. Задняя панель переливается перламутром, доступны разные цвета, которые производитель назвал "черный оникс", "пурпурный топаз" и "белый перламутр". Блок камер выстроен в вертикальную линию, смещённую к одной из боковых граней. Сканер отпечатка пальцев также разместился на задней панели - по моему, это один из самых удобных вариантов его исполнения, наряду со встраиванием в кнопку включения смартфона. Помимо этого, поддерживается технология распознавания лиц.

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Про камеры сказать особо нечего: всё стандартно для большинства аппаратов такого сегмента: фронталка на 8 МП с поддержкой ряда умных технологий, позволяющих, к примеру, получить эффект художественного размытия заднего плана на портретном фото, основная камера состоит из главного модуля на 13 МП, широкоугольника на 8 МП, от которого лучше не ждать чудес, и дополнительного модуля на 2 МП, который выполняет сугубо вспомогательную роль для более точного определения глубины резкости.

Работать всё это будет на Android 10, но уже не на "чистом" гугловском дистрибутиве, а с предустановленной фирменной графической оболочкой VOS 3.0. Впрочем, для любителей "чистого Андроида" это не повод для печали - в VOS не так уж много изменений, в отличие от фирменных сборок данной ОС других фирм. В основном, это - небольшие правки интерфейса, повышающие удобство пользования.

Цена Vsmart Joy 3+ составит около 10 000 рублей, обещают даже некие скидки в первые три дня продаж - только неизвестно, когда начнутся продажи. Но зато уже известно, что на смартфон будет действовать гарантия 18 месяцев, а на протяжении ближайших двух лет обещают выпускать патчи безопасности и обновлять аппарат до новых версий операционной системы.