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Банк Тинькофф сообщает о запуске полностью цифровых дебетовых карт Tinkoff Black, для оформления которых не придется встречаться с представителем банка и заключать договор. После активации «виртуальной» карты её баланс можно будет пополнить и пользоваться в обычном режиме там, где это возможно: совершать покупки в Интернете, расплачиваться в магазинах бесконтактным способом через смартфон и так далее. При этом останется возможность позже заказать обычную пластиковую карту и заключить договор, получив полный спектр возможностей использования данного банковского продукта.

Для оформления виртуальной карты необходимо будет оставить заявку на сайте https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/form/prepaid/ , поставить приложение Тинькофф на смартфон, указать необходимые данные и установить пароль, затем «привязать» счет к платежной системе Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay и пополнить баланс переводом с другой карты, счета или через систему быстрых платежей.

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Однако, «виртуальная» карта Tinkoff Black имеет некоторые ограничения по сравнению со своим «физическим» аналогом. Так, до получения пластиковой карты и заключения договора, пользователь не сможет держать на счете более 15 000 рублей, совершать платежи на сумму выше этого лимита за одну транзакцию и более чем на 40 000 рублей за месяц. Однако, данные ограничения можно будет несколько смягчить, пройдя дополнительную аутентификацию, а именно - указав паспортные данные через мобильное приложение или сообщив оператору по телефону. После этого лимит средств на карте увеличится до 60 000 рублей (извините, что не в тему, но тут мне вспомнилась система крафта кошельков в Far Cry 4), лимит на оплату одной транзакцией также увеличится до 60 000 рублей, а в месяц – до 200 000 рублей, станет возможным переводить деньги на другие карты, в том числе внутри банка и по номеру телефона, снимать наличные в банкоматах Тинькофф на сумму до 40 тысяч рублей в месяц.

После подписания договора с банком у пользователей появится возможность получать 4% на остаток по счету, использовать накопленный кэшбэк, снимать до 600 тысяч рублей в месяц в банкоматах Тинькофф и многое другое.

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«Пластик — это уже давно не необходимость. Сегодня почти все покупки можно совершать с помощью смартфона или умных часов. Доля бесконтактных платежей среди клиентов Тинькофф составляет уже 75%. Скорость и удобство операций выходят на первый план. Особенно это заметно сейчас, в условиях пандемии, когда у людей нет времени на лишние действия, они хотят получить услугу здесь и сейчас и быстро решить свой вопрос. Мы дали клиентам такую возможность: продукт с подобного рода архитектурой — первый на рынке. Мы меняем представление о банковском обслуживании и делаем все, чтобы стать клиентом банка было максимально удобно и просто», - так прокомментировал это нововведение Данил Анисимов, вице-президент и директор департамента продуктов и портфельного менеджмента банка Тинькофф.