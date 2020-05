Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Принадлежащий компании HP игровой бренд OMEN провел онлайн-презентацию своих новых продуктов. Среди представленных новинок – настольные компьютеры OMEN 25L и OMEN 30L, а также игровой монитор OMEN 27i с частотой обновления экрана 165Гц. Помимо этого, были показаны новые возможности фирменного программного обеспечения OMEN Command Center.



Сообщается, что в новых игровых десктопах применяются комплектующие производства Intel, AMD, NVIDIA, Western Digital, Cooler Master и HyperX (бренд Kingston). В максимальных конфигурациях применяются видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon RX 5700 XT, процессоры Intel Core i9-10900K с частотой до 5,3 ГГц или AMD Ryzen 9 3900. То есть, удовлетворены будут все – и «голубые», и «зеленые», и «красные». Оперативной памяти может быть установлено до 64 ГБ, используются модули модели HyperX FURY DDR4-3200M XMP с RGB подсветкой, настраивать которую можно через утилиту OMEN Command Center, через неё можно настроить также подсветку логотипа на корпусе, вентиляторов и так далее. В качестве накопителей могут быть установлены сразу два SSD WD Black с интерфейсом PCIe M.2 емкостью по 2 ТБ. Применяются системы охлаждения от Cooler Master, для процессора доступна как водянка, так и классический кулер с вентилятором. Блоки питания также от Cooler Master – устанавливается модель мощностью 750 Ватт, соответствующая стандарту 80 PLUS Platinum. Корпуса OMEN 25L и OMEN 30L соответствуют стандарту microATX, а их объем – соответственно равен 25 и 30 литрам, что и отображено в названии. OMEN 30L предлагает более гибкие возможности конфигурирования комплектующими и осуществления кабель-менеджмента, а также стеклянную боковую стенку и переднюю панель, за которой виден 120 мм вентилятор с настраиваемой RGB подсветкой. Заявлено применение технологии Intelligent Overclocking, осуществляющей интеллектуальный разгон процессора, чтобы максимально раскрыть его потенциал и технология, контролирующая работу вентиляторов для достижения оптимального баланса между шумом и воздушным потоком.

Игровой монитор OMEN 27i имеет матрицу диагональю 27 дюймов, выполненную по технологии Nano IPS с разрешением 2560x1440 (Quad HD), частота обновления экрана составляет 165 Герц, а время отклика – 1 мс. Максимальное значение яркости дисплея составляет 350 нит. Монитор совместим с технологией NVIDIA G-SYNC. Для подключения у монитора имеются порты HDMI и DisplayPort, а также разъем для подключения к ПК через USB и два порта USB 3.0, а также разъем 3,5 мм для наушников. На задней поверхности монитора имеется фоновая подсветка, настроить которую можно через утилиту OMEN Command Center.

Стоит сказать и пару слов о нововведениях в программном обеспечении OMEN Command Center. Так, в нем появилась функция публикации новостей бренда OMEN, меню My Games, позволяющее запускать установленные игры, в том числе и из библиотек популярных магазинов, таких как Steam, Epic Games, Origin и Uplay. Опция My Gear дает доступ к контролю над всеми игровыми девайсами бренда OMEN, а из пункта My Services возможен запуск игр через облако на других ПК и не только.

О ценах новинок известно следующее: в России представленные модели появятся ближе к концу июня, цена за системный блок OMEN 25L будет начинаться от 70 000 рублей в зависимости от установленных комплектующих, а вот OMEN 30L с минимальной конфигурацией обойдется значительно дороже – от 172 000 рублей. Хотя, может быть и минимальная конфигурация, доступная в нём, будет значительно менее скромной. В любом случае, делать выводы о цене можно будет только исходя из конкретных параметров системы. Цена игрового монитора OMEN 27i составит 40 000 рублей.