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Вьетнамская компания Vingroup представила технологию распознавания лиц в медицинских масках

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(на фото представлен Vsmart Live - флагманский смартфон линейки Vsmart)

Об успешной разработке технологии распознавания лиц в медицинской маске сообщает крупный вьетнамский технологический холдинг Vingroup, занимающийся, в том числе, производством смартфонов, телевизоров и другой пользовательской электроники. Входящая в него лаборатория VinAI Research заявила о положительных результатах испытаний данной технологии. Мало того – сообщается, что эти наработки станут доступными другим компаниям. Такое решение было принято в качестве одной из мер по борьбе с эпидемией COVID-19, так как избавляет пользователя смартфона, выполняющего аутентификацию по лицу, от необходимости снимать маску в людных местах.

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Разработанная лабораторией VinAI технология основывается на модели машинного обучения, которая была ранее разработана исследовательским институтом VinOptima и опирается на глубокий анализ не закрытых маской участков лица. Отмечается, что другие технологии распознавания лиц, такие как FaceID (Apple), DeepFace (Facebook) и Rekognition (Amazon) в настоящий момент не могут достаточно точно распознавать лица пользователей в медицинских масках. Еще одним преимуществом новой технологии является и то, что она не нуждается в дополнительных датчиках, а использует изображение с обычной камеры, что позволит с легкостью интегрировать её в бюджетные смартфоны и системы видеонаблюдения. К тому же, даже после эпидемии, данное решение будет весьма востребованным в отдельных отраслях: например, на производствах, в лабораториях и медицинских учреждениях, где сотрудники носят маски, респираторы и другие подобные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Естественно, появится она и в собственных смартфонах вьетнамского технологического гиганта, выпускаемых под брендом Vsmart.

Помимо этого, холдинг Vingroup принимает ряд других мер по борьбе с эпидемией коронавируса, финансируя исследования по созданию вакцины и налаживая производство аппаратов ИВЛ на мощностях своих подразделений VinSmart (смартфоны Vsmart, телевизоры и прочая пользовательская электроника) и VinFast (автомобильная промышленность).

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