Huawei обявил об удачной интеграции всех сервисов Яндекс в магазин приложений AppGallery
рекламаПредставители компании Huawei сообщили о завершении полной интеграции мобильных сервисов Яндекс в магазин приложений AppGallery. Напомню, что из-за санкций со стороны США на смартфонах и планшетах фирмы Huawei, в том числе, и выпускаемых под дочерним брендом Honor, было затруднено использование ряда сервисов американской компании Google. Замена нашлась быстро: вместо фирменного магазина приложений Google Play, Huawei стала развивать собственную платформу цифровой дистрибуции AppGallery, на которой в настоящий момент уже имеется множество ранее доступных в «гугл плее» приложений, благо технически их добавление туда не вызывает особых сложностей. Отмечается, что с августа прошлого года их количество увеличилось в восемь раз. Вместо фирменных приложений от Google, Huawei предлагает пользоваться аналогичными сервисами от российской компании Яндекс.
С полным списком приложений Яндекса вы можете ознакомиться ниже:
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