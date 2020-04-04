В смартфонах Huawei и Honor станет доступна платежная система Кошелёк Pay
рекламаВ смартфонах Huawei и Honor станет доступна платежная система Кошелек Pay - об этом сообщила компания Huawei в своем официальном пресс-релизе. Сообщается, что первыми такую возможность получат владельцы новеньких флагманов серии P40 (учитываются или нет «младшие» модели линейки P40 – не уточняется). Сервис Кошелек Pay реализован в приложении «Кошелёк», разработанном питерской компанией Cardsmobile, само приложение уже доступно в фирменном магазине приложений AppGallery. Сообщается, что «Кошелёк» будет предустанавливаться на все флагманские смартфоны в дальнейшем, а в скором времени сервис Кошелек Pay станет доступен на других моделях смартфонов Huawei и Honor, представленных в России. Начиная с 10 апреля для смартфонов, оснащенных модулем NFC, станет доступной функция бесконтактной оплаты. Работает приложение так – можно «загрузить» в него виртуальные карты MasterCard более чем 40 доступных банков. При этом, отмечается, что проблем с совместимостью быть не должно: оплата через приложение посредством NFC должна работать во всех странах мира как обычная бесконтактная карта.
Помимо этого, в приложение «Кошелёк» можно перенести скидочные и бонусные карты многих магазинов. Также, в приложении могут «храниться» некоторые купоны и подарочные сертификаты.
рекламаДля справки: фирменный магазин приложений Huawei AppGallery является альтернативой Google Play для устройств, выпущенных компанией под брендами Huawei и Honor. В настоящее время сервис доступен на территории более чем 170 стран, а количество его зарегистрированных пользователей составляет более 600 млн, при том, более 400 млн. пользователей пользуются им хотя бы один раз в месяц. Приложением «Кошелёк» пользуются около 12 млн. человек, а в общей сложности в нем хранятся данные о 190 млн. пластиковых карт, при этом система сертифицирована по части безопасности данных.
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