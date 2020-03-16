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Huawei P40 lite и P40 lite E: бюджетные версии флагманских смартфонов

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P40 lite E (слева) и P40 lite (справа) в черном варианте корпуса

Каждой весной компаний Huawei традиционно представляет смартфоны флагманской серии P и этот год не станет исключением. Официальная презентация Huawei P40 и P40 Pro намечена на конец марта, не смотря на то, что они и так уже успели сильно «засветиться». Но не менее интересно то, что уже официально были заявлены более доступные смартфоны линейки P40 Lite, при том, сразу в двух вариантах - P40 lite и P40 lite E. Уже известно, что новинки будут доступны на российском рынке.   

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А теперь обо всем более подробно и по порядку. Для тех, кто не достаточно хорошо понимает, о чем, собственно, идет речь. P40 Lite, также как и ранее выпускаемые модели относящиеся к «номерной» P-серии с приставкой Lite, мало общего имеют собственно с флагманом P40 и его улучшенной версией P40 Pro, их роднит исключительно некий общий маркетинг. Однако, для «П-Лайтов» свойственны, в целом, неплохие характеристики на момент выхода и более приемлемая цена.

Камеры:

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P40 Lite будет оснащен квадрокамерой, то есть основной камерой, состоящей из 4 фотомодулей, что уже очень круто. У P40 lite E будет камера из трех модулей. При этом и у одного и у другого разрешение основного модуля составит 48 МП, а также будет широкоугольный объектив с углом обзора 120 градусов, но матрицей всего на 8 МП (личный опыт показывает, что вещь занятная в плане возможностей съемки пейзажей и небоскребов вблизи, но качество таких снимков оставляет желать лучшего). Фронтальную камеру разместят в вырезе на дисплее. У P40 lite будет дополнительная камера для макросъемки и продвинутые возможности для ночной съемки. У P40 lite E будет дополнительная камера на 2 МП для лучшей фокусировки основной. Известно, что фронтальная камера P40 lite поддерживает режим ночного съемки, а у P40 lite E её разрешение будет составлять всего 8 МП, но при этом будет поддерживаться функция разблокировки смартфона по лицу пользователя Face Unlock 2.0.

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P40 lite E с характерным тройным модулем напоминает многие современные "крепкие середнячки", но приятно выделяется на их фоне текстурой задней панели

 

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P40 lite слишком уж напоминает сами-знаете-чего, только с четырьмя камерами вместо трех

Дисплей:

Диагональ дисплеев составляет 6,4 дюйма, у P40 lite разрешение Full HD+ (2310x1080), у P40 lite E - HD+ (то есть, всего 1560x720, что, конечно, маловато). Селфи-камеры размещены непосредственно на дисплее, ближе к левому верхнему углу. Сканер отпечатков пальцев выполнен в виде боковой кнопки у P40 lite, а у P40 lite E он расположен на задней поверхности.

Аппаратная начинка:

По начинке смартфоны весьма сильно отличаются друг от друга. В P40 lite стоит восьмиядерный процессор Kirin 810, созданный по 7-нм техпроцессу и 8 ГБ оперативной памяти (возможно, будет вариант с 6 ГБ ОЗУ), 128 ГБ на встроенном накопителе, а также аккумулятор на 4200 мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки до 70% за полчаса. Работает при этом смартфон на EMUI10, то есть на десятом «Андроиде» с фирменной графической оболочкой Huawei последней версии. 

А что у P40 lite E? У P40 lite E дела обстоят скромнее: Kirin 710F, 4 ГБ оперативной памяти (о чем деликатно не было сказано в пресс-релизе, но что, в принципе, не плохо, с учетом его цены, о чем поговорим несколько позже), 64 ГБ встроенной памяти, приятная возможность вставить карту MicroSD объемом до 512 ГБ в придачу к двум SIM-картам, батарейка на 4000 мАч. Работает P40 lite E при этом на EMUI 9.1, то есть на девятом Android, если кому-то это важно. О планах по переводу данной модели на Android 10 с EMUI 10 не сообщается.

Цена:

А теперь самое интригующее – цены новинок. Они, в принципе, приятно радуют. Ну, во всяком случае, не огорчают. Тем более если учесть, что данные смартфоны позиционируются как младшие модели флагманской линейки. Пусть и чисто маркетологически. Huawei P40 lite – 20 000 рублей, P40 lite E – всего 13 000 рублей. При том, оформившим предзаказ (доступный в официальном онлайн-магазине с 20 марта), будет неплохой бонус в виде фитнес браслетов Huawei Band 4 или Band 4 Pro. Продажа смартфонов начнется 27 марта, они будут доступны в черном цвете, а также зеленом (только P40 lite) и голубом (только P40 lite E).

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