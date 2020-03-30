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Для тех, кто не в курсе – в связи с санкциями со стороны США и невозможностью полноценно сотрудничать с американской компанией Google, китайская компания Huawei пытается развивать свою альтернативную платформу онлайн-дистрибуции под названием AppGallery, а говоря проще – магазин приложений для Android, устанавливая его в свои смартфоны заместо стандартного Google Play.

Об очередных успехах в этом деле компания рассказала в свежем пресс-релизе, опубликованном на днях. Так, недавно в магазине появились официальные клиенты популярных социальных сетей Одноклассники и ВКонтакте. Удивительно, что этого не произошло ранее, ведь уже на платформе доступно достаточно большое количество разнообразных приложений. Отмечается, что с августа 2019 года их количество выросло в восемь раз.

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На сегодняшний день магазином AppGallery пользуются более 600 млн. пользователей из более чем 170 стран, что делает его третьим по популярности фирменным магазином приложений. По оценкам компании, в работе над программным обеспечением, представленным в данном магазине, работают, в общей сложности, 1,3 миллиона разработчиков со всего мира.