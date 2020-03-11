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Dat Fest 2020 - фестиваль видеоигр и косплея состоится 14 марта в Москве

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14 марта в Москве состоится Dat Fest 2020 – яркое событие для любителей видеоигр и косплея. Основной упор «Дат Фест» делает на старые – добрые (и не очень) ретроигры, в которые мы играли в детстве на Сеге и Денди. Кстати, название фестиваля образовано от игры слов "dat feel". То есть, то самое чувство, которое мы испытывали сидя перед ЭЛТ телевизором с джойстиком в руках. Помимо этого, большой упор будет сделан на косплей, а также выступления отечественных разработчиков игр, авторов комиксов и так далее. В общем, такой Comic Con в миниатюре. Вы скажете, что сейчас мероприятий подобного формата, метящих на лавры «локального комик-кона» и так навалом? Пускай, главное чтобы было круто и интересно!

Если совсем кратко, то в программе феста выступления косплееров, отечественных разработчиков игр и актеров дубляжа, презентации игр, мастер-классы авторов комиксов, презентации комиксов и прочее в таком духе.

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Среди прочего значится презентация игры Saturated Outer Space (S.O.S.) – космосима в духе научной фантастики 1980-х годов. Будет и косплей по Звездным Войнам: обещают множество мандалорцев, но таков путь, а косплей по Star Wars в этом году будет почти полностью посвящен этой теме и от этого никуда не денешься, с этим еще придется столкнуться на ИгроМире 2020 осенью. Фестиваль посетит Прохор Чеховский - актер, спевший песенку про чеканные монетки в русском дубляже сериала по Ведьмаку. Будет презентация третьих «Механоидов», антуражный стенд в духе STALKER, лекции на тему реалий игровой индустрии, настолки и много чего ещё.

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Мероприятие состоится 14 марта 2020 года в Москве, по адресу ул. Рочдельская 15с24. Это здание бывшей Трехгорной мануфактуры, где-то на полпути между Сити и Белым домом. Красивый исторический "лофт", в самом натуральном виде. Время проведения – с 12:00 до 19:00. Цена билетов – 750 р. при покупке онлайн. На месте, говорят, что будет на 100 р. дороже. Есть всякие VIP пропуска с дополнительными «плюшками», а обладатели VIP билетов идут на час раньше. .

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Больше актуальной информации можно узнать в официальной группе мероприятия https://vk.com/datfest

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P.S. Сам возможно пойду на данное мероприятие, если буду там, то сделаю фоторепортаж. В любом случае, меня не раз просили заранее писать о подобных событиях, до того, как они уже прошли. Раз просили, то пишу заранее.   

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Теги

косплей игры консоли ретроигры мероприятия dat fest dat fest 2020 события фестивали
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