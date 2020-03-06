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Компания OPPO представила флагманский смартфон OPPO Find X2. Новинка оснащена AMOLED дисплеем диагональю 6,7 дюйма с разрешением QHD+ (3168х1140) и частотой обновления 120 Гц. При этом плотность расположения пикселей на квадратный дюйм поверхности составляет 513 ppi, а максимальная яркость – 1200 нит. Заявлено, что экран может отображать более миллиарда цветов. Дисплей имеет загнутые по бокам грани и покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 6, а задняя панель корпуса выполнена из керамики или стекла – в зависимости от цвета корпуса смартфона, черного или синего соответственно.

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Что касается возможностей съемки фото и видео, то установленную на смартфоне систему камер, названную Ultra Vision, производитель позиционирует как профессиональное решение. Основная камера состоит из трех модулей: основной объектив с матрицей Sony IMX586 на 48 МП и значением диафрагмы f/1.7, телеобъектив на 13 МП и кинообъектив на 12 МП. Есть возможность пятикратного гибридного увеличения и 20x цифровой зум. Смартфон поддерживает алгоритмы стабилизации при видеозаписи и способен снимать ролики в разрешении 4K. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП и выполнена непосредственно на дисплее ближе к углу.

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В OPPO Find X2 установлен чип Qualcomm Snapdragon 865 с частотой 2,84 ГГц и графикой Adreno 650, 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, а также встроенный накопитель стандарта UFS 3.0 на 256 ГБ. Отмечается, что была увеличена скорость записи и чтения внутренней памяти устройства, в том числе и при большой степени заполнения накопителя и его длительном использовании. Работает смартфон под операционной системой Android 10, а точнее, её сборкой с фирменным пользовательским интерфейсом ColorOS 7.1, отличительной чертой которой является простота и интуитивность, а также функции защиты данных пользователя, включая фото, видео и приложения. Имеется версия смартфона с поддержкой 5G, однако пока её не будут поставлять на российский рынок в силу неготовности инфраструктуры для работы сетей мобильной связи пятого поколения. Аккумулятор емкостью 4200 мАч полностью заряжается всего за 40 минут благодаря поддержке технологии SuperVOOC_2.0.

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В России OPPO Find X2 доступен по предзаказу с 6 по 19 марта этого года в официальном онлайн-магазине и магазинах-партнерах по цене 73 000 рублей, а первых покупателей ждут несколько бонусных акций и розыгрышей призов.