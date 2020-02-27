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Honor View 30 Pro - новый топовый смартфон Honor на чипе Kirin 990 и с продвинутой камерой

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Бренд Honor представил новый флагманский смартфон Honor View 30 Pro, который будет доступен в том числе и в России. Новинка будет работать на  чипе Kirin 990, который также устанавливают в новые флагманские смартфоны и планшеты компании Huawei, чьим дочерним брендом и является Honor.   

Традиционно для флагманов Huawei/Honor, Honor View 30 Pro обладает продвинутой камерой, состоящей из трёх фотомодулей: основного Sony IMX600 разрешением матрицы 40 мегапикселей, с параметром диафрагмы 1/1,6 и оптической стабилизацией изображения с системой лазерной фокусировки. При создании фотографии четыре расположенных рядом пикселя на матрице объединяются в один на снимке, однако такой подход позволяет заметно увеличить детализацию и цветопередачу на мелких и сильно удаленных от фотографа объектах. Возможна съемка при высокой настройке светочувствительности – вплоть до «ISO_409600». В дополнение к основному фотомодулю идет модуль с широкоугольным «кинообъективом», снимающим видео с соотношением сторон 16:9. Из других особенностей данного модуля стоит отметить возможности съемки замедленного видео в 4K, HDR, макросъемку с близкого расстояния и некоторые другие фишки, например размытие заднего плана на видео. Третий фотомодуль является телеобъективом с трехкратным оптическим увеличением и стабилизацией, вкупе с возможностью пятикратного цифрового зума можно получить увеличение до 30 раз гибридным способом. К сожалению, разрешение данного модуля составляет всего 8 мегапикселей. Производитель не без гордости отмечает, что рейтинговое издание DxOMark присвоило тройной основной камере View 30 Pro третье место в общем зачете на данный момент. Фронтальную камеру врезали непосредственно в экран, что выглядит несколько странно, учитывая то, что она состоит из двух расположенных рядом модулей. Но, видимо, такова основная «фишка» линейки смартфонов Honor View и новинка не стала исключением. Интересной особенностью «фронталки» является то, что фактически это две камеры с возможностью переключения между ними: обычная на 32 МП и широкоугольная, предназначенная для позирования большой компанией в одном кадре, либо съемки себя-любимого на фоне различных живописных пейзажей и достопримечательностей. Ложкой дегтя, опять же, является то, что разрешение широкоугольной селфи-камеры составляет всего 8 МП. Опыт показывает, что при таком раскладе достойного качества, особенно при неидеальных условиях освещения, можно не ожидать.

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Про аппаратную начинку в целом уже сказал: мы имеем топовый на данный момент процессор Kirin 990, с шестнадцатиядерным GPU Mali-G76 и двойным нейромодулем, что должно обеспечить отличную производительность смартфону, а для охлаждения компонентов применяется жидкостная система охлаждения с тепловой трубкой. Про оперативку и объемы встроенной памяти в официальном пресс релизе нет ни слова. Видимо, будут варианты с различными конфигурациями и, возможно, не все из них будут доступны на разных региональных рынках. Батарея имеет номинальную емкость 4000 мАч, поддерживается зарядка как по проводу через разъем USB Type-C при мощности 40 Ватт, так и по беспроводной технологии.

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Используется разъем USB Type-C, блок камер заметно выпирает за плоскость задней поверхности

Задняя панель выполнена из стекла с матовой фактурой, всего будет доступно два цветовых оформления: «голубой океан» и «полночный черный». Старт продаж View 30 Pro на российском рынке намечен на 3 марта, розничная цена составит 37 000 рублей в официальном онлайн-магазине бренда Honor.

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