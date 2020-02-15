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14 февраля бренд Honor представил на российском рынке версию популярного смартфона Honor 9X в эксклюзивном изумрудно-зеленом цвете с 3D рисунком в форме буквы «X». До этого смартфон был доступен в лаконичном черном и переливающемся сапфировом корпусе. По начинке всё то же самое, что и у ранее представленных версий X9 – безрамочный экран диагональю 6,6 дюйма, процессор Kirin 710F, 4 ГБ оперативки и встроенный накопитель на 128 ГБ, емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, модуль NFC - в наличии. Разрешение двойной основной камеры составляет 48 МП, селфи-камера реализована на выдвижном элементе, убирающемся внутрь корпуса, когда она не нужна.

Дело в том, что иногда, в случае с продуктами Huawei/Honor, бывает и так, что вышедшая позже версия ранее представленного смартфона в новом цвете имеет отличия по некоторым характеристикам. Но тут, видимо, не тот вариант, а изменения коснулись только внешнего дизайна. Цена обновленной версии смартфона Honor 9X составит 17 000 рублей.