Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Вместе с другими производителям смартфонов компания Vivo приняла участие в акции Киберпонедельник, которая продлится с 27 по 30 января и в соответствии с которой компания предоставит скидки при покупке своих продуктов через официальный магазин.

В официальном пресс-релизе отмечается, что максимальный размер скидок составит 20% и до 4000 р. в денежном эквиваленте. Чтобы активировать скидку, необходимо будет во время действия акции ввести промо-код «Cyber» при оформлении покупки через онлайн-магазин.

реклама

Флагманский Vivo V17 Neo с тройной AI-камерой, сканером отпечатков пальцев и модулем NFC можно будет купить за 16 000 р. вместо 20 000 р., "молодежные" Vivo Y12 и Y19 временно подешевеют на 2000 рублей - 13 000 р. вместо 15 000 р. и 10 000 р. вместо 12 000 р. соответственно. Модели Y12 и Y19 ориентированы на активную молодую аудиторию, оснащены тройными основными камерами и ёмкими аккумуляторами на 5000 мАч.

Помимо этого, до 3 февраля будет распространяться скидка в 3500 рублей при предзаказе смартфона Vivo V17 в цвете «Сияющая ночь», который анонсировали недавно, а также в этот срок будет доступна скидка в 15% при покупке уже доступных версий V17 других расцветок по программе трейд-ин. Данная модель смартфона оснащена 48 Мп AI-квадрокамерой, селфи-камерой на 32 Мп, модулем NFC, разъемом USB Type-C и аккумулятором ёмкостью 4500 мАч.

реклама

.