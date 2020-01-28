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Вслед за компанией Huawei её дочерний бренд Honor также заявил о своём участии в акции Киберпонедельник. При том, был заявлен просто беспрецедентный уровень скидок – до 50%. Акция будет проходить на сайте официального онлайн-магазина бренда Honor с 27 по 30 января.

Самые большие в денежном эквиваленте скидки будут распространяться на флагманские смартфоны бренда, Honor 20 Pro и Honor 20 и составят 6000 р. и 5000 р. соответственно. Honor 20S, а также Honor 9X и 9X Premium временно подешевеют на 3000 р. При покупке Honor 10 lite и Honor 10i экономия составит 2000 р. Даже бюджетные модели 8A, 8S и 7A скинут лишние пятьсот рублей со своего ценника – мелочь, как говорится, а приятно!

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При приобретении некоторых устройств вместо приятной скидки будут давать не менее приятные дополнительные бонусы в виде фирменных аксессуаров к ним. Например, за предзаказ анонсированных недавно компактных ноутбуков Honor MagicBook 14 и MagicBook Pro , а также умных часов MagicWatch 2 будут давать беспроводные наушники.

Скидки предусмотрены не только на смартфоны Honor, но и на фирменные аксессуары данного бренда, к которым относятся наушники, фитнес-браслеты и т.д. На данные категории товаров скидки составляют 500р., 1000 р. или 1500 р. в зависимости от начальной стоимости.

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