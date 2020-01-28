Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Бренд Honor присоединился к участию в акции Киберпонедельник - скидки до 50%

для раздела Блоги
+
До 50% скидки на всё но по принципу «один товар в одни руки»
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Большое снижение цен на RTX 2070
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Вслед за компанией Huawei её дочерний бренд Honor также заявил о своём участии в акции Киберпонедельник. При том, был заявлен просто беспрецедентный уровень скидок – до 50%. Акция будет проходить на сайте официального онлайн-магазина бренда Honor с 27 по 30 января.

Самые большие в денежном эквиваленте скидки будут распространяться на флагманские смартфоны бренда, Honor 20 Pro и Honor 20 и составят 6000 р. и 5000 р. соответственно. Honor 20S, а также Honor 9X и 9X Premium временно подешевеют на 3000 р. При покупке Honor 10 lite и Honor 10i экономия составит 2000 р. Даже бюджетные модели 8A, 8S и 7A скинут лишние пятьсот рублей со своего ценника – мелочь, как говорится, а приятно!

реклама

При приобретении некоторых устройств вместо приятной скидки будут давать не менее приятные дополнительные бонусы в виде фирменных аксессуаров к ним. Например, за предзаказ анонсированных недавно компактных ноутбуков Honor MagicBook 14 и MagicBook Pro, а также умных часов MagicWatch 2 будут давать беспроводные наушники.

Скидки предусмотрены не только на смартфоны Honor, но и на фирменные аксессуары данного бренда, к которым относятся наушники, фитнес-браслеты и т.д. На данные категории товаров скидки составляют 500р., 1000 р. или 1500 р. в зависимости от начальной стоимости. 

реклама

Напомню, что ранее об участии в акции Киберпонедельник уже заявила компания Huawei.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны huawei honor скидки honor 20 киберпонедельник honor 20 pro honor 10 honor 9x honor 9x pro honor 20 lite honor 10 lite акции honor 10i honor 9x premium magicbook 14 magicbook pro honor magicbook 14 magicwatch 2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS X571G
7
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
14
Выбор лучших игровых компьютеров до 40 тысяч рублей: январь 2020
15
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4
15
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
46
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
116
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
74
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
78
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
117
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC: Grand Premium – исправление ошибок
15

Интересные материалы

Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 78
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 80
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 116
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 74

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
482
Цены на 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 3700Х и 3800X опустились на 15% ниже рекомендованных
161
Лучшая видеокарта до 300 долларов – что купить в 2020 году по мнению экспертов pcgamesn
31
Intel планирует откусить часть продаж новых процессоров AMD Ryzen 4000, выпустив в те же сроки свои 10-нм чипы
49
Windows 7 может стать бесплатной и перейти в руки энтузиастов
62
Intel оснастит свои видеокарты трассировкой лучей раньше AMD
54
Большая AMD Navi будет лучшей видеокартой для игр в разрешении 4K
73
Тестирование «неправильного» процессора AMD Ryzen 5 1600AF, который никогда не должен был поступить в продажу от экспертов techspot
9
Видеокарты с пассивным охлаждением NVIDIA Quadro RTX 8000 и RTX 6000 Passive до 119,4 TFLOPs представила PNY
7
Wraith Stealth: после перевода на 12-нм технологию AMD Ryzen 5 1600 получил менее производительный охладитель
10
Официально: дополнение «История Сэма» к Metro Exodus выйдет 11 февраля
19
Стоимость 12-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3900X достигла минимальной отметки в $470
56
Samsung рекордно снизила стоимость флагманов 2019 года: скидки достигают 700 долларов
19
«Добрый» хакер взломал самый агрессивный ботнет Phorpiex и лечит заражённые компьютеры
3
Стали известны системные требования WarCraft III Reforged
35
MSI готовит приличный ассортимент материнских плат на базе чипсета Intel Z490
18
Microsoft выпустит обновление Windows 7 для всех пользователей
9
Авторы Black Mesa рассказали, какие изменения будут представлены в релизной версии проекта
10
Microsoft сообщает о новой уязвимости Windows, которой подвержены сотни миллионов компьютеров
17
Документация по процессорам Rocket Lake-S уже доступна на сайте Intel
17

Популярные статьи

Выбор лучших игровых компьютеров до 40 тысяч рублей: январь 2020
15
Топ-5 процессоров AMD Ryzen с AliExpress стоимостью до 150 долларов
36
Тест влияние гипертрейдинга в играх на примере процессора e5 2689
68
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
14
Делаем Windows 8.1 такой же удобной, как и Windows 10
31
Обзор ноутбука ASUS X571G
7

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
00:23
Нечто подобное я слышал 2 года назад, когда 1700 стоил больше $300, а сколько сейчас он стоит на али\авито? Если 4000е рузены получат прибавку, такую же, как zen2 относительно zen+, то цену в 150-200 ...
Стоимость 12-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3900X достигла минимальной отметки в $470
Kutuz
00:23
Суббренд Honor также не остался в стороне от акции, пусть и сообщили с некоторым запозданием. https://overclockers.ru/blog/iKutuzoff/show/33372/brend-honor-prisoedinilsya-k-uchastiju-v-akcii-kiberpone...
Huawei объявила огромные скидки в своем онлайн-магазине с 27 по 30 января
nepranov
00:20
Смех сквозь слезы, АМД остановись! Я читаю в новостях каждый год от тебя лучшие процессоры выйдут и видеокарты. А выходят не лучшие, а совсем обычные.
Большая AMD Navi будет лучшей видеокартой для игр в разрешении 4K
dmitry07
00:19
Вакцина не выгодна с финансовой точки зрения - заплатить надо всего один раз.
Игрок EVE Online отдал на благотворительность космический корабль стоимостью 2 500 000 рублей
MriS
00:13
Хы.. )) Более дорогой тариф провайдера ускоряет, про интел слухи) Сетевая карточка интеловская вполне может снизить нагрузку на цп))
Выгода от высокочастотной памяти в дуэте с процессорами AMD Ryzen 3000 крайне призрачна — результаты тестирования Corsair DDR4-5000 Vengeance LPX от AnandTech
Дима Иванов
00:13
Видел прикольные товары на https://veseliy-troll.ru Рекомендую
Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Робот-пылесос Xiaomi, массажер и другое
Ты нищий амудодятел
00:09
Лолик, у гскил идут готовые комплекты памяти для интела, с профилями 4800-5000. И если у интела есть толк от такой памяти, то у срузена кукуруза ахахаха
Выгода от высокочастотной памяти в дуэте с процессорами AMD Ryzen 3000 крайне призрачна — результаты тестирования Corsair DDR4-5000 Vengeance LPX от AnandTech
LoL
00:07
По слухам интел ускоряет интернет, но это не точно)
Выгода от высокочастотной памяти в дуэте с процессорами AMD Ryzen 3000 крайне призрачна — результаты тестирования Corsair DDR4-5000 Vengeance LPX от AnandTech
Алексей Лебединский
00:05
Когда собакам делать нечего, они... Винду переставляют. Нормальные люди в игрушки от юбисофт играют, а птиц - к слову сказать когда-то ярый приверженник 10ки - играет в настройки и менюшки. Не обижайс...
Делаем Windows 8.1 такой же удобной, как и Windows 10
Владимир Дунаев
00:02
Ну и как влючить функцию Exclusivity? Ге нашел никаких галок подобных
Эмуляция XBox-контроллера для геймпадов без аппаратной поддержки XInput.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем