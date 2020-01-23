Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Компания Huawei объявила о том, что с 27 по 30 января 2020 года проведет акцию «Киберпонедельник» в своем фирменном онлайн-магазине. В это время на ряд товаров бренда будут распространяться внушительные скидки. В основном, максимальную выгоду можно извлечь при покупке премиальных устройств, например, флагманских смартфонов компании Mate 20 Pro, для которого будет действовать максимально возможная скидка в 15 000 рублей, а обычный Mate 20 и P30 Pro можно будет купить на 12 000 рублей дешевле. Однако, скидки будут распространяться и на более дешевые товары, например, наушники и фитнес-браслеты. К каким-то покупкам в придачу будут давать бонусы в виде других устройств. Например, покупатели смарт часов Watch GT 2 получат в придачу наушники Free Lace, а к нескольким планшетам компании, помимо скидки в 3000 рублей, будут давать в качестве «довеска» фитнес-браслет Band 4e. В числе таких "акционных" планшетов значатся следующие модели: M5 lite 10 LTE, MediaPad M5 lite 8, MediaPad T5 Premium (32 ГБ).