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Производитель смартфонов ZTE стал официальным партнёром футбольного клуба «Спартак-Москва». Соглашение о сотрудничестве между китайской компанией и руководством клуба было подписано 27 января 2020 года на стадионе «Открытие Арена». Сообщается, что срок действия контракта – до конца 2020 года. Гак сообщается в выпущенном пресс-релизе, по нему бренд ZTE «становится официальным партнером клуба в категории смартфонов». Под этим подразумевается размещение рекламы ZTE на стадионе клуба, официальном сайте, страницах в социальных сетях и так далее. Также в рамках коллаборации во время матчей будут организовываться различные тематические активности, ориентированные на болельщиков футбольной команды. Помимо этого, не обойдется и без более плотных рекламных интеграций: футболисты будут сниматься в рекламных роликах, а бренд ZTE, соответственно, использовать знакомые лица и узнаваемую символику команды для продвижения своих продуктов среди потребителей.

«Для нас важно подчеркнуть связь бренда ZTE с российскими потребителями, поэтому мы рады стать партнером самого титулованного футбольного клуба России с почти 100-летней историей», - такой комментарий по этому поводу дал Лю Ханьцин, генеральный директор ZTE Devices в России.

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«Приятно, что такие крупные технологические компании, как ZTE, разделяют любовь к спорту и выбирают для сотрудничества именно наш клуб», - прокомментировал сотрудничество с брендом ZTE Томас Цорн, генеральный директор футбольного клуба «Спартак-Москва».