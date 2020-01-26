Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В 2020 году Федерация киберфутбола России и компания LG проведут серию масштабных киберспортивных турниров по игре FIFA

для раздела Блоги
+
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Новейшие RX 5600 XT MSI в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Компания LG всерьез намеревается заняться развитием киберфутбола совместно с Федерацией киберфутбола России (да, есть такая), об этом сообщается в официальном пресс-релизе, опубликованном на днях. Судьба данной киберспортивной дисциплины весьма сложна в нашей стране: вроде бы и по части "соревновательности" у неё все очень хорошо, я бы даже сказал, что она в этом плане даст фору любому файтингу, «Доте» и даже CS:GO, но есть одно «но». Потенциальная зрительская аудитория таких турниров делится на две половины, одной из которых просто не интересен сам футбол и футбольные симуляторы также, а другой – сам футбол интересен, но вместо посещения и онлайн-просмотров киберспортивных состязаний по очередным играм серии FIFA или PES они предпочитают смотреть настоящие соревнования по данной игре.

Впрочем, российский офис LG Electronics и Федерация киберфутбола России настроены скорее оптимистично. В их совместные планы на 2020 год входит целая серия масштабных турниров по данной дисциплине, которая должна привлечь к данному виду киберспорта как любителей (лига LG Pro League), так и игроков про-уровня (лига LG ProjectX FUT). В официальном пресс-релизе участникам и зрителям обещают «высокий уровень проводимых мероприятий, престиж и профессиональное игровое оборудование».

реклама

У LG за плечами уже есть как минимум пара локальных состязаний, проведенных в рамках рекламной компании игровых мониторов LG UltraGear с привлечением видеоблогеров и профессиональных комментаторов (почитать о которых Вы можете здесь и здесь). Кстати, по иронии судьбы данные мониторы не могут реализовать весь заложенный в них потенциал в виде частоты обновления в 144 Гц, будучи подключенными к приставке PlayStation 4, а не мощному геймерскому ПК. В 2020 году им на смену должны прийти модели с частотой обновления 240 Гц и временем отклика в 1 мс.

реклама

«Именно такими мы делаем наши профессиональные геймерские мониторы: самый быстрый отклик, самая высокая герцовка, самый стремительный разгон – главные параметры современного гаджета. Уверена, что нас ждет много новых имен и много открытий», - так комментирует это Екатерина Зинченко, менеджер по маркетингу отдела продаж мониторов LG Electronics.

Как говорится, всё для достижения лучших результатов!

реклама

В деле организации такого мероприятия главное – не повторить ошибки прошлогоднего чемпионата Moscow Cyber Cup по FIFA 19, организованного на бюджетные деньги. Тогда на всё про всё было выделено (и с горем пополам успешно освоено) 37,5 млн рублей, большая часть из которых ушла на оформление сцены, которой стал ни много, ни мало, стадион ЦСКА, на призовой фонд, который был резко сокращен буквально за несколько дней до начала турнира, на баснословные гонорары ведущих, которые, впрочем, на мероприятие так и не пришли. Не пришли потому, что их туда позвать забыли, а позвали кого-то ещё вместо них. Впрочем, зрителей тоже почти не было, их тоже забыли пригласить. Не было практически никакой рекламы предстоящего дорогостоящего и масштабного события, кроме упоминания на двух тематических сайтах. Не было работы с профильной спортивной и игровой прессой с целью обеспечения должного освещения мероприятия в СМИ. Если бы это было сделано, то такого оглушительного провала и разоблачения бездарного использования бюджетных средств удалось бы избежать.

Надеюсь, что в данном случае LG и Федерация киберфутбола России не повторят чужих ошибок и мы получим действительно крутой турнир по потенциально перспективной дисциплине, во всех аспектах организованный на достойном уровне. Мероприятия будут заранее анонсироваться на официальном сайте Федерации киберфутбола России cyberfootball.ru и через официальные группы в социальных сетях.

реклама


Присутствующие в FIFA 2020 соревнования по уличному футболу на фоне живописных подворотен и мировых достопримечательностей могут добавить некоторого разнообразия и дополнительной зрелищности киберфутбольной дисциплине

Гибкая система кастомизации персонажей позволит устроить даже товарищеский матч между Конором Макгрегором и Хидео Кодзимой

Пишите, интересна ли вам данная тема, и, если интересна, то буду также освещать основные события и анонсы в рамках данного блога!

P.S. Мне вот интересно, если киберфутбол станет популярным у значительного количества людей, будут ли этому сопутствовать такие нежелательные явления, как ставки, договорные матчи, слив заранее предрешенных итогов «своим» людям и получение с этого выгоды, намного превышающей официальный призовой фонд турниров? Появятся-ли у команд преданные киберфутбольные фанаты? И околокиберфутбольные хулиганы?

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

lg игры киберспорт 2020 ultragear fifa fifa 20
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4
13
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
43
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
99
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
74
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
76
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
115
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC: Grand Premium – исправление ошибок
15
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat
40
Выбор лучших игровых компьютеров до 30 тысяч рублей: январь 2020
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula
41

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 69
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 80
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 76
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 99
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 115
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 74

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD ищет создателей кулера с шестью трубками, но не для выражения благодарности
109
Windows 7 потеряла 44 миллиона пользователей за месяц – самый массовый переход на Windows 10 в истории
100
Полиция России не будет переходить на Windows 10 – закуплена отечественная Astra Linux
176
10-ое поколение процессоров Intel Core окажется на 10% быстрее существующих аналогов
49
Обновилось немецкое расписание премьер игровых видеокарт на текущий год
11
Видеокарта GeForce RTX 2060 KO получила чип от дорогой GeForce RTX 2080 Super и прирост производительности в некоторых приложениях до 20%
10
В драйверах AMD найдены критические ошибки, позволяющие получить удалённый доступ к компьютеру
67
Планы МЦСТ по выпуску новых Эльбрусов: 16 ядер на 16 нм уже в 2022 году
143
В этом году Intel представит девять 10-нм продуктов
13
Huawei представила в России ноутбуки MateBook D и предлагает получить их за 1 рубль
2
В Сети всплыла дата выхода последнего дополнения к Metro Exodus
7
Российский промышленный планшет MIG Т10 х86 доступен для предзаказа по цене от 105000 рублей
61
Intel обещает выпустить 7-нм центральные процессоры в 2022 году
36
Новые упоминания о процессорах Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700
25
Победив дефицит процессоров, Intel надеется вернуть себе утраченные позиции
20
Samsung Galaxy A71 уже в России – Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ и NFC за 29 990 рублей
9
Аналитики: после выхода в Steam продажи PC-версии Red Dead Redemption 2 выросли вдвое
34
NVIDIA, Intel или AMD - кто вносит больший вклад в развитие Linux
14
В выходящем сегодня ремастере Commandos 2 будет цензура
14
Вспышка коронавируса привела к росту продаж Plague Inc.
8

Популярные статьи

NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
99
Из спичек и желудей: разгон и тестирование 4-ядерных процессоров на плате Socket AM2+ в современных играх
41
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
43
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4
13
Тест влияние гипертрейдинга в играх на примере процессора e5 2689
12

Сейчас обсуждают

darkfen
05:47
Плевать, один фиг в планах приобрести.
Ремейк Resident Evil 3 будет находиться под защитой Denuvo
Вася Петров
05:40
Возможно более 2 каналов для памяти.
Новые упоминания о процессорах Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700
Profit
05:38
эх, чую расцвет архитектур на пользу покупателя =) Да, что там говорить: уже сейчас можно собрать за небольшие деньги хороший конфиг с б\у рынка даже для юзверей 2600к и фх8350
Intel планирует откусить часть продаж новых процессоров AMD Ryzen 4000, выпустив в те же сроки свои 10-нм чипы
Bender Rodriguez
05:33
日本最高！
NTT DoCoMo запустит сеть 6G к 2030 году
Олег Матягин
05:30
Для того чтобы установить каждую из трёх ОС физически отключали остальные жё сткие диски?
Найден способ продления жизни Windows 7 ещё на 3 года
Johan_888
05:18
Не понимаю по какому поводу столько вайна, автор, если тебе неудобна 10-ка, ненужно ныть на каждом углу по этому поводу, лично для меня устаревшая 7-ка никогда не была удобной, и до выхода вин8 я пол...
Windows 7 потеряла 44 миллиона пользователей за месяц – самый массовый переход на Windows 10 в истории
Анатолий Крицкий
05:06
А ты сУвай дальше и дольше и будет тебе счастье!))
Windows 7 потеряла 44 миллиона пользователей за месяц – самый массовый переход на Windows 10 в истории
ZeroCooolX
05:05
Поправочка. На одной частоте они равны ...
Планы МЦСТ по выпуску новых Эльбрусов: 16 ядер на 16 нм уже в 2022 году
ZeroCooolX
05:03
Хорош. Кому он нужен с транслятором x86 кода, акромя оптимизированных заранее задач?
Планы МЦСТ по выпуску новых Эльбрусов: 16 ядер на 16 нм уже в 2022 году
Анатолий Крицкий
04:58
)) ох и тяжело живётся пИчатникам!
Windows 7 потеряла 44 миллиона пользователей за месяц – самый массовый переход на Windows 10 в истории
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем