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Компания LG всерьез намеревается заняться развитием киберфутбола совместно с Федерацией киберфутбола России (да, есть такая), об этом сообщается в официальном пресс-релизе, опубликованном на днях. Судьба данной киберспортивной дисциплины весьма сложна в нашей стране: вроде бы и по части "соревновательности" у неё все очень хорошо, я бы даже сказал, что она в этом плане даст фору любому файтингу, «Доте» и даже CS:GO, но есть одно «но». Потенциальная зрительская аудитория таких турниров делится на две половины, одной из которых просто не интересен сам футбол и футбольные симуляторы также, а другой – сам футбол интересен, но вместо посещения и онлайн-просмотров киберспортивных состязаний по очередным играм серии FIFA или PES они предпочитают смотреть настоящие соревнования по данной игре.

Впрочем, российский офис LG Electronics и Федерация киберфутбола России настроены скорее оптимистично. В их совместные планы на 2020 год входит целая серия масштабных турниров по данной дисциплине, которая должна привлечь к данному виду киберспорта как любителей (лига LG Pro League), так и игроков про-уровня (лига LG ProjectX FUT). В официальном пресс-релизе участникам и зрителям обещают «высокий уровень проводимых мероприятий, престиж и профессиональное игровое оборудование».

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У LG за плечами уже есть как минимум пара локальных состязаний, проведенных в рамках рекламной компании игровых мониторов LG UltraGear с привлечением видеоблогеров и профессиональных комментаторов (почитать о которых Вы можете здесь здесь ). Кстати, по иронии судьбы данные мониторы не могут реализовать весь заложенный в них потенциал в виде частоты обновления в 144 Гц, будучи подключенными к приставке PlayStation 4, а не мощному геймерскому ПК. В 2020 году им на смену должны прийти модели с частотой обновления 240 Гц и временем отклика в 1 мс.

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«Именно такими мы делаем наши профессиональные геймерские мониторы: самый быстрый отклик, самая высокая герцовка, самый стремительный разгон – главные параметры современного гаджета. Уверена, что нас ждет много новых имен и много открытий», - так комментирует это Екатерина Зинченко, менеджер по маркетингу отдела продаж мониторов LG Electronics.

Как говорится, всё для достижения лучших результатов!

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В деле организации такого мероприятия главное – не повторить ошибки прошлогоднего чемпионата Moscow Cyber Cup по FIFA 19, организованного на бюджетные деньги. Тогда на всё про всё было выделено (и с горем пополам успешно освоено) 37,5 млн рублей, большая часть из которых ушла на оформление сцены, которой стал ни много, ни мало, стадион ЦСКА, на призовой фонд, который был резко сокращен буквально за несколько дней до начала турнира, на баснословные гонорары ведущих, которые, впрочем, на мероприятие так и не пришли. Не пришли потому, что их туда позвать забыли, а позвали кого-то ещё вместо них. Впрочем, зрителей тоже почти не было, их тоже забыли пригласить. Не было практически никакой рекламы предстоящего дорогостоящего и масштабного события, кроме упоминания на двух тематических сайтах. Не было работы с профильной спортивной и игровой прессой с целью обеспечения должного освещения мероприятия в СМИ. Если бы это было сделано, то такого оглушительного провала и разоблачения бездарного использования бюджетных средств удалось бы избежать.

Надеюсь, что в данном случае LG и Федерация киберфутбола России не повторят чужих ошибок и мы получим действительно крутой турнир по потенциально перспективной дисциплине, во всех аспектах организованный на достойном уровне. Мероприятия будут заранее анонсироваться на официальном сайте Федерации киберфутбола России cyberfootball.ru и через официальные группы в социальных сетях.

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Пишите, интересна ли вам данная тема, и, если интересна, то буду также освещать основные события и анонсы в рамках данного блога!

P.S. Мне вот интересно, если киберфутбол станет популярным у значительного количества людей, будут ли этому сопутствовать такие нежелательные явления, как ставки, договорные матчи, слив заранее предрешенных итогов «своим» людям и получение с этого выгоды, намного превышающей официальный призовой фонд турниров? Появятся-ли у команд преданные киберфутбольные фанаты? И околокиберфутбольные хулиганы?