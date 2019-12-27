Смартфоны Vivo обновятся до Android 10
Компания Vivo сообщила о своих планах по обновлению ряда ранее выпущенных смартфонов до Android 10. Сразу отмечу, что это касается флагманских моделей компании, в то время как бюджетные смартфоны в официальном пресс-релизе не упоминаются.
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Представленный в России в начале октября Vivo NEX 3 планируют обновить до десятой версии мобильной операционной системы от Google в марте следующего года, в то время как до моделей Vivo V17 и V17 Neo, вышедших в конце ноября, обновление станет доступным и того позже - лишь в июне 2020. Напомню, что дебют Android 10 состоялся в начале осени уходящего 2019 года. Также имеются планы по обновлению самого первого Vivo NEX и Vivo V15/V15 Pro, но подробнее о сроках пока ничего не сообщают.
рекламаОтдельно отмечается, что все смартфоны, выпуск которых запланирован на 2020 год, будут изначально иметь установленную десятую версию «Андроида».
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