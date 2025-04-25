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Kutuz
В Нижнем Новгороде поставили кабинку для издевательств над телефонными мошенниками
Вдоволь пошутить над аферистами без СМС и регистрации теперь сможет любой желающий

Как известно, в сети уже некоторое время существуют проекты, участником которых может стать практически любой желающий. Их суть — перехват и перенаправление звонков, определённых как потенциально мошеннические, на телефоны добровольцев, которые имеют желание и возможность отнимать время у мошенников, притворяясь невинной жертвой. Но теперь настала очередь и крупных компаний.

Инновационный проект совместно воплотили представители Т-Банка (бывший Тинькофф), дочернего подразделения Т-Мобайл, АНО «Горький Тех» и правительство Нижегородской области. Пока кабинка с функцией фрод-рулетки будет доступна в тестовом режиме с 25 апреля по 25 мая 2025 года в ТРК «Фантастика» по адресу ул. Родионова, дом 187.

Принцип действия так называемой фрод-рулетки простой: мошеннические звонки автоматически перенаправляются желающим пообщаться с ними гражданам, при этом сами мошенники об этом не знают, а выступающие в роли «жертв» добровольцы сохраняют анонимность и имеют все возможности вдоволь поиздеваться над неудачливыми аферистами без рисков, что последние захотят отомстить. Помимо получения удовольствия от подшучивания над нечестными людьми, проект преследует и практическую цель – потратить как можно больше сил и «рабочего» времени телефонных аферистов впустую, а также нанести им прямой ущерб в виде лишения части потенциальной прибыли, тем самым сохранив сбережения честных граждан. Согласно представленной статистике, за час пустых разговоров с добровольцами-шутниками, жадные до чужих денег мошенники недополучают в среднем 12 000 рублей. 

На данный момент удаленный сервис фрод-рулетки от Т-Мобайл доступен только для ограниченного числа участников, зарегистрировавшихся в прошлом году, но в поставленной будке приобщиться к безудержному веселью сможет любой желающий. Организаторы призывают не просто издеваться над мошенниками, но работать на результат, пытаясь удержать их на линии как можно дольше и сбивая с толка, тем самым потратив большее количество усилий и времени афериста.

При этом играющие роль жертв добровольцы смогут пройти предварительную психологическую подготовку, повышающую эффективность обмана обманщиков и делающую данный процесс более увлекательным и приятным. Психологическая подготовка добровольцев будет совершенствоваться в соответствии с последними «трендами» в популярных схемах телефонного обмана и на основе анализа поведения мошенников. Отмечается, что подобная инициатива впервые была реализована в России (прим. автора – могут ведь, когда захотят).

Руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов в своём комментарии также отметил, что подобную будку в тестовых целях уже ставили на разных закрытых мероприятиях и там возможность пообщаться с реальными мошенниками вызывала неподдельный интерес со стороны собравшихся, которые даже выстраивались в очередь.

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#тинькофф #телефонные мошенники #нижний новгород #т-банк
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