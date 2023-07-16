Однако опознать конкретную модель приложение пока не может, указывая лишь принадлежность к грядущей линейке процессоров Intel 14-го поколения

AIDA64, являющаяся универсальным инструментом для получения системной информации, диагностики и тестов, охватывающая все, что связано с аппаратными средствами ПК, всегда идет в ногу с новейшим оборудованием, иногда даже предоставляя его поддержку до официального анонса.

Самая последняя бета-версия этого программного обеспечения, выпущенная 14 июля, добавляет поддержку новых графического процессора Navi 24 от AMD, являющегося основой видеокарт Radeon RX 6450M и 6550M. Однако эти графические ускорители не совсем новые, поскольку они были представлены вместе с линейками Radeon RX 7700/7600 еще в январе. Похоже, что ни производители ноутбуков, ни разработчики программного обеспечения ранее не стремились использовать или поддерживать эту графику.

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Что еще более важно, последняя версия AIDA64 теперь может распознавать модели процессоров Intel Core i3/i5/i7 и i9 из предстоящего обновления Raptor Lake Refresh, считающегося 14-ым поколением Core. Похоже, что AIDA64 еще не может различать конкретные модели, так как они пока не подтверждены компанией Intel или какими-либо документами. Однако теперь программное обеспечение должно показывать, используется ли в системе текущий чип 13-го поколения или обновленная модель 14-го поколения.

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Ходят слухи, что Intel выпустит свои настольные процессоры 14-го поколения Core в октябре и объявит о них на мероприятии Innovation за месяц до этого события. Подтвержденной информации по отдельным моделям нет, однако, ожидается, что линейка будет предлагать больше ядер в сегменте среднего и начального уровня, а тактовые частоты моделей Core i9 будут как минимум на 200 МГц выше.