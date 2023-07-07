Ресурс MySmartPrice обнаружил грядущий смартфон Xiaomi 13T Pro на Geekbench. Стоит отметить, что Geekbench не называет конкретное название Xiaomi 13T Pro. Вместо этого в базе данных бенчмарка невыпущенный смартфон Xiaomi указан под номером модели «23078PND5G», который впервые появился в апреле в базах данных IMEI, связанных с Xiaomi 13T Pro.
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Geekbench также предполагает, что Xiaomi 13T Pro будет работать на чипсете Dimensity 9200+, который MediaTek представила два месяца назад. Dimensity 9200+, идентифицируемый по тактовой частоте и идентификатору «ARM implementer 65 architecture 8 variant 1 part 3406 revision 0», оснащен ядрами ARM Cortex-A510, Cortex-A715 и Cortex-X3 с тактовой частотой 2 ГГц, 3 ГГц и 3,35 ГГц соответственно.
Кроме того база данных Geekbench отмечает, что Xiaomi оснастила смартфон 23078PND5G 16 ГБ оперативной памяти, это ставит Xiaomi 13T Pro на один уровень с максимальной емкостью оперативной памяти Xiaomi 13 Ultra. Кроме того модель под номером 23078PND5G работает под управлением ОС Android 13, хотя, по слухам, смартфон появится в продаже после того, как Google завершит работу над Android 14. В настоящее время ожидается, что Xiaomi выпустит Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro к 1 сентября. В Китае Xiaomi 13T Pro будет продаваться под названием Redmi К60 Ultra.