Согласно Geekbench грядущий смартфон будет работать на чипсете Dimensity 9200+ и получит до 16 ГБ ОЗУ

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Ресурс MySmartPrice обнаружил грядущий смартфон Xiaomi 13T Pro на Geekbench. Стоит отметить, что Geekbench не называет конкретное название Xiaomi 13T Pro. Вместо этого в базе данных бенчмарка невыпущенный смартфон Xiaomi указан под номером модели «23078PND5G», который впервые появился в апреле в базах данных IMEI, связанных с Xiaomi 13T Pro.

реклама

Geekbench также предполагает, что Xiaomi 13T Pro будет работать на чипсете Dimensity 9200+, который MediaTek представила два месяца назад. Dimensity 9200+, идентифицируемый по тактовой частоте и идентификатору «ARM implementer 65 architecture 8 variant 1 part 3406 revision 0», оснащен ядрами ARM Cortex-A510, Cortex-A715 и Cortex-X3 с тактовой частотой 2 ГГц, 3 ГГц и 3,35 ГГц соответственно.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Кроме того база данных Geekbench отмечает, что Xiaomi оснастила смартфон 23078PND5G 16 ГБ оперативной памяти, это ставит Xiaomi 13T Pro на один уровень с максимальной емкостью оперативной памяти Xiaomi 13 Ultra. Кроме того модель под номером 23078PND5G работает под управлением ОС Android 13, хотя, по слухам, смартфон появится в продаже после того, как Google завершит работу над Android 14. В настоящее время ожидается, что Xiaomi выпустит Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro к 1 сентября. В Китае Xiaomi 13T Pro будет продаваться под названием Redmi К60 Ultra.