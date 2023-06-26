Еще в январе в сети впервые появилась информация о видеокарте Nvidia, оснащенной огромной системой охлаждения толщиной 4 слота. Тогда сразу появились предположения, что это может быть видеокарта RTX 4090 Ti, либо реинкарнация серии TITAN на архитектуре Ada Lovelace. ExperteVallah в Твиттере* представил дополнительные фотографии конструкции кулера, предполагающие, что поверхность рассеивания тепла проходит по всей толщине кулера и продувается по всей длине.
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Печатная плата карты не традиционна, она не перпендикулярна плоскости материнской платы, как любая другая карта, а расположена вдоль плоскости материнской платы, с дополнительными элементами, питающимися от единственного разъема питания 12VHPWR и слота PCIe. Эта печатная плата в форме охватывает всю длину карты, не мешая при этом ее теплоотводящим поверхностям. Это не должно удивлять, так как карта использует большой графический процессор AD102 с полной конфигурацией, включающей 144 вычислительных модуля, двенадцать чипов GDDR6X со скоростью, возможно, до 23 Гбит/с и мощной подсистемы питания, которой предстоит "переварить" максимальный расчетный предел подачи питания до 600 Вт.