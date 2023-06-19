На данном этапе компания приготовила пять моделей различного класса для широкого ряда устройств

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Еще в ноябре 2022 года Sony официально представила бренд LYTIA для своей новой линейки датчиков изображения, созданных специально для мобильных устройств. Теперь компания наконец представила пару новых датчиков изображения из этой линейки.

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Ранее компания предлагала новейшие и самые передовые датчики изображения серии IMX. И теперь, похоже, компания расширяет линейку датчиков изображения, которые будут предлагаться для разных мобильных платформ. Хотя до сих пор неясно, заменит ли бренд LYTIA в конечном итоге серию IMX или просто будет сосуществовать с ней.

Базовой моделью является новый датчик LYT500 с небольшим сенсором размером 1/2,93 дюйма и размером пикселя 0,6 микрона. С другой стороны модель LYT700 более высокого класса поддерживает HDR и имеет размер сенсора 1/1,56 дюйма. Модель LYT800 ещё более высокого уровня предназначена для устройств премиум-класса и является первой CMOS матрицей для обработки изображений, которая поддерживает «двухслойную транзисторную пиксельную структуру, обеспечивающую превосходный уровень насыщения». Однако на этом линейка не заканчивается и включает флагманский датчик LYT900, созданный для топовых устройств.

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Эта модель предлагает сенсор размером 1 дюйм и, скорее всего, появится во флагманских смартфонах. Неясно, какие модели будут оснащены этими новыми датчиками изображения, но, скорее всего, они будут обнаружены в таких моделях, как Oppo Find X следующего поколения или модели Xiaomi Ultra.