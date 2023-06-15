Процессоры имеют встроенную графику на архитектуре RDNA 3 и ускоритель искусственного интеллекта XDNA

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AMD наконец сняла покровы тайн с процессоров серии Ryzen 7040HS на следующий день после того, как представила свои чипы Ryzen Pro для ноутбуков и настольных компьютеров. Они будут иметь базовый TDP 35-54 Вт и в основном использоваться в тонких и легких ноутбуках. Грядущий Razer Blade 14 2023 станет одним из первых ноутбуков, демонстрирующих мощь чипов Phoenix HS.

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На данный момент линейка Ryzen 7040HS включает три модели: флагманский Ryzen 9 7940HS (8 ядер, 16 потоков, кэш 24 МБ, частота 5,2/4,0 ГГц), Ryzen 7 7840HS (8 ядер, 16 потоков, кэш 24 МБ, частота 5,1/3,8 ГГц) и Ryzen 5 7540HS (6 ядер, 12 потоков, кэш 24 МБ, частота 5,0/4,3 ГГц). В зависимости от модели пользователи получат iGPU Radeon 780M (Ryzen 9 7940HS/Ryzen 7 7840HS) или Radeon 760M (Ryzen 5 7640HS) на базе архитектуры RDNA 3. Первый представляет собой 12 кластерную модель с тактовой частотой 2,8 ГГц, а второй - 8 кластерную с частотой 2,6 ГГц.

Тесты показывают, что Radeon 780M позволяет играть в современные игры с приличной частотой кадров при умеренных настройках. Даже Radeon 760M выглядит многообещающе, однако, большинство ноутбуков с процессорами Phoenix HS будут иметь дискретные видеокарты.

Что касается процессорной производительности, то AMD сравнивает Ryzen 9 7940HS с Intel Core i9-13900H, аналогично тому, что она сделала с чипами линейки Pro. В таких приложениях, как PCMark, 3DMark, 3DSMax и Lame MP3, он превосходит Raptor Lake на 6–41%.

В сочетании с видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070 обе модели близки, причем Core i9-13900H показывает себя лучше в Cyberpunk 2077. Однако в других он проигрывает, но не так уж сильно. Кроме того протестированные AMD игры не являются самыми новыми устаревшими.

AMD также сравнивает Ryzen 9 7940HS с Apple M2 Pro. Как и ожидалось, результаты столь же впечатляющие: флагман Phoenix HS превосходит процессор Apple в Adobe Photoshop всего лишь на 11%.

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